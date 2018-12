Am vierten Adventssonntag (23. Dezember) findet wieder das traditionelle Adv entskonzert der Musikschule Altenberge statt. Beginn ist um 16.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Johannes Baptist. „Das Publikum darf sich auch in diesem Jahr auf ein stimmungsvolles Konzert der Jass-Concert-Band freuen“, heißt es in der Ankündigung der Musikschule. Traditionelles und Modernes wird vom Orchester gespielt und lässt weihnachtliche Vorfreude aufkommen. Zudem gibt es am kommenden Sonntag Stücke aus der Renaissance und des Barocks für Flöte und Cello zu hören und adventliche Melodien von einem Posaunenquartett. Der Eintritt ist frei, um eine Spende für die Jugendarbeit der Musikschule wird gebeten.