„Es war wirklich ein schönes Jahr“, zeigten sich Daniel Paterok und Fabian Fritz mit der Boogie-Session-Saison 2018 zufrieden. Wie immer bei der Weihnachts-Boggie-Session war am Donnerstagabend Ronald Lechtenberg als Spezialgast mit dabei. Doch nicht nur er gastiert gerne im Saal der Gaststätte Bornemann in Altenberge: Chris Conz aus der Schweiz, Izi Onslow aus England und Nirek Mokar aus Frankreich waren unter anderem ins Hügeldorf gekommen. Jetzt folgt erst einmal eine Winterpause. „Und dann seid ihr hoffentlich so hungrig auf Boogie, dass ihr alle im März wieder mit dabei seid“, meinte Paterok mit einem Schmunzeln.

Musikalisch startete die Session mit der Hausband. Am Piano Daniel Paterok und Fabian Fritz, am Bass Frank Konrad und am Schlagzeug Udo Schräder. Nach einem Boogie wurde es ziemlich funky. „Ich weiß nicht, ob das den Altenbergern gefällt“, fragte sich Paterok bei der Ankündigung. Aber wie soll ein Stück, bei dem Bass und Klavier so richtig zaubern können, nicht gefallen? Begeisterter Szenenapplaus nach dem gekonnten Bass-Solo. Fritz legte bei seinem Solo los, dass es die Finger über sämtliche Tasten des Klaviers trieb. Wer aufpasste, hörte ein kurzes „Jingle Bells“-Zitat. Und was waren das noch für Weihnachtslieder? Eines ist jedenfalls klar – Altenberge mag es funky. Das bewies der Applaus.

Ganz in Weiß gekleidet trat Ronald Lechtenberg auf. Er erzählte von seinem Besuch in New Orleans, wo er vor einem Hotel zu seinem Song „Taxi“ inspiriert wurde. „Der Portier rief immer nach einem Taxi und ich zupfte den Akkord auf meiner Gitarre“, so Lechtenberg. „Mach ein Lied daraus“, forderte ihn der Portier auf. Und das hat er getan.

Blues, südamerikanische Rhythmen und auch was ganz Langsames wie bei „Time“ folgten. „Leute, wisst ihr eigentlich, wie schwer es ist, ganz langsam zu spielen“, rief Paterok hinterher ins Publikum, das begeistert klatschte. Vor der Pause hatten dann noch zwei Schüler Pateroks ihren Auftritt. Einen Weihnachtslieder-Medley-Boogie spielte der Altenberger Winfried Küper. Das junge Pianotalent Johanna Peters vom Niederrhein setzte sich zusammen mit Paterok ans Klavier und ließ die Finger tanzen. Auch für die Schüler gab es Applaus.