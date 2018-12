Ausbau soll 2019 starten

Der Glasfaserausbau im Außenbereich rückt näher: Die Ausschreibung für den Ausbau und Betrieb eines Glasfasernetzes in sechs Kommunen des Kreises Steinfurt wurde kurz vor Weihnachten abgeschlossen. In Nordwalde, Mettingen, Neuenkirchen, Saerbeck und Wettringen übernimmt die Deutsche Glasfaser den Ausbau. In Metelen geht der Zuschlag an die Bietergemeinschaft epcan/MUENET. Das teilt die Gemeinde Neuenkirchen in einem Pressetext mit.

Die Deutsche Glasfaser soll 365 Privathaushalte und zwei Gewerbebetriebe in Nordwalde mit einem Glasfaseranschluss versorgen. Die Gesamtlänge des Glasfasernetzes im Außenbereich beträgt 116 Kilometer. Die Kosten in Höhe von circa 3,5 Millionen übernimmt je zur Hälfte der Bund und das Land Nordrhein-Westfalen.

Ausbau soll im zweiten Quartal 2019 starten

„Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Jetzt sind die Unternehmen und der Bund am Zug“, sagte der Breitbandkoordinator des Kreises Steinfurt, Ingmar Ebhardt. Die Anbieter müssen innerhalb von sechs Wochen detaillierte Netzpläne und weitere Unterlagen beibringen, die durch den Fördermittelgeber noch einmal endgültig geprüft werden. Zusätzlich ist zum Vertragswerk eine Stellungnahme der Bundesnetzagentur einzuholen. Wenn es hier zu keinen größeren Unstimmigkeiten mehr kommt, sollten die Vorvermarktung und der Ausbau im zweiten Quartal 2019 starten.

Unabhängig von einem endgültigen Bescheid werden sich die Gemeinden und Anbieter im neuen Jahr kurzfristig zusammensetzen, um die Rahmenbedingungen des Ausbaus zu besprechen: Mit welcher Verlegetechnik wird wo verlegt, wie können die Genehmigungsverfahren und die Leistungskontrolle am besten organisiert werden? Weitere Zeitverluste während des Ausbaus sollen so möglichst minimiert werden.

Eigenanteil der Kommunen von zwei Millionen Euro

Bis zur Ausschreibung war es ein langer Weg: Im September 2016 stellte die Gemeinde Neuenkirchen stellvertretend für sich und die Gemeinden Metelen, Mettingen, Nordwalde, Saerbeck und Wettringen einen Antrag auf Fördergelder beim Bund. Die vorläufige Bewilligung von rund elf Millionen Euro erfolgte in 2017. Darüber hinaus sagte das Land eine Beteiligung von neun Millionen Euro zu. Für die Kommunen verblieb damit ein geschätzter Eigenanteil von zwei Millionen Euro.

Es folgte ein komplexes Anpassungs- und Vergabeverfahren. Insbesondere Gebietskorrekturen haben aus unterschiedlichen Gründen viel Zeit in Anspruch genommen. „Uns war es wichtig, dass wir so viele Haushalte mitnehmen, wie es nur geht“, sagte Neuenkirchens Bürgermeister Franz Möllering. „Auf der anderen Seite wollten wir verhindern, dass Haushalte, die bereits einen Glasfaseranschluss haben, noch mal überbaut werden. Da haben wir auch eine Verpflichtung gegenüber dem Steuerzahler.“

„Wir hätten es gerne schneller gehabt“

An einigen Adressen waren die Versorgungsangaben der Anbieter nachweislich falsch. Hilfreich waren hier die vielen Rückmeldungen aus der Bevölkerung. „Aus dem gesamten Kreisgebet hatten wir in diesem Jahr über 1000 Anfragen, davon weit über 100 aus dem Projektgebiet“, erklärte Ebhardt.

Zeitintensiv war auch das Ausschreibungsverfahren – nicht zuletzt wegen des großen Interesses der Anbieter: Fristverlängernde Bieterfragen, eine abzuweisende Rüge, massive Veränderungen der Preise im Zeitverlauf, die letztlich zu drei statt der ursprünglich zwei geplanten Angebotsrunden geführt haben. „Da war wirklich alles mit dabei. Wir hätten es gerne schneller gehabt, aber das lag leider nicht in unserer Hand“, sagte Möllering.

Nachförderung ist nicht erforderlich

Das Ergebnis kann sich aber sehen lassen: Trotz der massiven Preissteigerungen im Tiefbau in den vergangenen zwei Jahren reichen die ursprünglich beantragten Fördermittel für das gesamte Projektgebiet aus, teilt die Gemeinde Neuenkirchen weiter mit. Eine Nachförderung ist damit nicht erforderlich. Angesichts der Preisvorstellungen der ersten Angebotsrunde war damit nicht unbedingt zu rechnen.