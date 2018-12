Mit Spannung haben Bewohner und Besucher des Edith-Stein-Hauses an Heiligabend die Mitglieder des Feuerwehrmusikzugs in ihrer Mitte erwartet. Seit vielen Jahren kommen die Musiker an diesem besonderen Tag vorbei, um bei der Feierstunde in der Cafeteria Weihnachtslieder zu spielen.

Es ist langjährige Tradition, dass nachmittags am Blumenweg die ersten stimmungsvollen Lieder erklingen. Von dort sind am Montag die knapp 20 Musiker der Blaskapelle zur Krüsellinde gegangen. Auch dort freuten sich Anwohner und Passanten über die feierliche Musik.

Die dritte Station war dann im weihnachtlich geschmückten Edith-Stein-Haus. An der mit Kaffee und Weihnachtskeksen gedeckten Tafel haben die Gäste bereits gewartet. Einrichtungsleiter Oliver Hordt begrüßte alle Anwesenden. Außer dem Auftritt der Feuerwehrmusiker wurden in der Cafeteria weihnachtliche Texte und Gedichte vorgetragen. Dazu wurde außerdem Gitarrenmusik gespielt. Ein besinnlicher Einstieg in die Feiertage.

Für die Mitglieder des Feuerwehrmusikzugs ging es schließlich weiter zum Gerätehaus. Dort sind dann auch noch weitere aktive und passive Mitglieder der Wehr dazu gekommen. „Es wird ein nettes Zusammensein der gesamten Feuerwehrfamilie sein, mit der wir den Heiligen Abend einläuten“, erklärte die Vorsitzende Verena Brömmler. Wie in jedem Jahr gab es ein Ständchen für besonders verdiente Mitglieder. Dieses Mal spielte ein Geehrter allerdings selber mit. Ausgezeichnet wurde der langjährige Dirigent Joachim Bahr. Er hat vor Kurzem das Dirigat an Paul Spikker abgegeben. „Die offizielle Übergabe des Dirigentenstabes erfolgt noch“, kündigte Verena Brömmler an.

Mit Weihnachtsmusik, heißem Kakao, Punsch und Plätzchen war es wieder einmal eine gelungene Einstimmung auf die Feiertage.