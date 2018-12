„Gemeinsam mit behinderten Kindern leben in Peru und weltweit“ – so lautet das Motto der Sternsingeraktion 2019.

In Deutschland sind die Barrieren für Kinder mit Behinderungen nicht so groß wie in anderen Ländern. „Besonders in unserem Beispielland Peru gehören Menschen mit Behinderungen kaum zur Gesellschaft dazu“, heißt es in der Ankündigung von St. Johannes Baptist. Mit den Spendengeldern der Sternsingeraktion sollen Mädchen und Jungen mit Behinderungen unterstützt werden. Das Sternsingen ist die weltweit größte Aktion bei der Kinder anderen Kindern, die in Not geraten sind helfen.

Auch die Pfarrgemeinde Altenberge lädt die Kinder ein, sich am Sternsingen zu beteiligen. Es werden auch erwachsene Helferinnen und Helfer gesucht. Beim Workshoptag im November haben sich 47 Sternsinger gemeldet.

„Um unser gesamtes Pfarrgebiet abdecken zu können, benötigen wir noch weitere Kinder und Jugendliche“, so Pastoralreferent Norbert Westermann. Wer noch mitmachen möchte, kann sich im Pfarrbüro melden oder direkt zum Vorbereitungstermin am 3. Januar (Donnerstag) kommen. Er findet von 10 bis 12 Uhr in der Kaplanei, Kirchstraße 6a, im Büro von Pastoralreferent Norbert Westermann statt.

Eine Anmeldung kann auch per E-Mail erfolgen an westermann-n@bistum-muenster.de oder an das Pfarrbüro: pfarrbuero@altenberge-st-johannes.de.

Die weiteren Termine des Sternsingens in St. Johnnes Baptist im Überblick:

4. Januar (Freitag): 9 Uhr, Aussendung der Sternsinger in der Pfarrkirche, anschließend Sternsingeraktion freitags und samstags.

5. Januar (Samstag): 9 Uhr, Aussendung der Sternsinger in Hansell.

6. Januar (Sonntag): 9.30 Uhr, Dankgottesdienst der Sternsinger in Hansell; 11 Uhr Dankgottesdienst der Sternsinger in Altenberge.

12. Januar (Samstag): 15 Uhr, Schwimmen im Altenberger Hallenbad als Dankeschön für alle Sternsinger und Abgabe der ausgeliehenen Kostüme.