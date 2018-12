Traditionell im Hotel Weissenburg in Billerbeck fand die Jubilar-Ehrung und Verabschiedung der Rentner der Schmitz Cargobull AG statt. Mitarbeiter, die im laufenden Jahr ihr 25-jähriges, 40-jähriges oder 50-jähriges Betriebsjubiläum feiern, werden am Jahresende mit einer großen Feier geehrt. Zugleich wurden auch die Rentner in den Ruhestand verabschiedet. Insgesamt feierten in diesem Jahr 38 Jubilare und 23 Rentner im Kreise ihrer Kollegen und Partner, sodass inklusive Unternehmensvertretern 115 Personen an der Veranstaltung teilnahmen.

Beim Sektempfang konnten die Gäste die Historie der Auflieger und die Veränderung der Aufbauten anhand einer Präsentation Revue passieren lassen. Der Finanzvorstand Andreas Busacker begrüßte die Jubilare und ihre Partner und zeigte einen historischen Film über das Werk in Altenberge, heißt es in einer Pressemitteilung von Schmitz Cargobull.

Beim anschließenden Vier-Gänge Menü folgten die weiteren Grußworte des Vorstandes und des Betriebsrates, vertreten durch Thomas Schwier, Manuel Terhürne und Thomas Meißner.

Die Redner berichteten von Ereignissen aus den Eintrittsjahren der Jubilare (1978 und 1993) sowie der Entwicklung des Unternehmens und dankten den Mitarbeitern und Rentnern für ihr Engagement und ihre langjährige Treue zum Unternehmen.

Die Unternehmensvertreter und Betriebsräte ehrten anschließend die Jubilare und verabschiedeten die angehenden Rentner und überreichten Dankesschreiben und Urkunden. Als Anerkennung wurden den Jubilaren eine Elefanten-Silbernadel und den Rentnern ein Präsent sowie allen Mitarbeiter ein Präsentkorb und ein Blumenstrauß überreicht.