Es ist schon über zehn Jahre her, dass es die letzte Ausbildungsbörse in der Gemeinde gab – doch das soll sich bald ändern. Im Frühjahr des nächsten Jahres gehen die Werbegemeinschaft und die Gemeindeverwaltung in die Offensive. „Dann organisieren wir eine Ausbildungsbörse“, kündigen Bernhard Bäumer, Erster Vorsitzender der Kaufmannschaft, und Sebastian Nebel, in der Gemeinde unter anderem für Wirtschaftsförderung verantwortlich, an. Voraussichtlich Ende März/Anfang April soll die Aktion durchgeführt werden. Zwar steht das Datum noch nicht zu 100 Prozent fest, dafür aber der Ort der Ausbildungsbörse: Das Autohaus Krause an der Siemensstraße stellt seine Räumlichkeiten an zwei Tagen zur Verfügung, so Sebastian Nebel.

„Die Firmen brauchen dringend Lehrlinge“, sagt Bernhard Bäumer, der derzeit in seinem Betrieb 57 Mitarbeiter beschäftigt – darunter befinden sich vier Lehrlinge. Doch das reiche nicht aus. Bäumer: „Wir hätten gerne noch ein oder zwei mehr Azubis.“ Damit steht der Vorsitzende der Werbegemeinschaft nicht alleine da, nicht in Altenberge und auch nicht in NRW. „Alle Handwerksbetriebe suchen Azubis“, berichtet Sebastian Nebel aus Gesprächen mit örtlichen Unternehmen. „Den Druck haben alle.“

Die Ausbildungsbörse fand zu Zeiten, als es die Ludgeri-Hauptschule noch gab, alle zwei Jahre statt und „war immer sehr gut besucht“, blickt Bernhard Bäumer zurück. Und diese Resonanz erhoffen sich Nebel und Bäumer auch im nächsten Frühjahr. „Eine bessere Möglichkeit, direkt mit künftige Auszubildenden in Kontakt zu kommen, gibt es nicht“, ist sich Nebel sicher. Deshalb sollten viele Altenberger Unternehmen die Chance nutzen, sich „positiv zu verkaufen“, setzt Sebastian Nebel auf viele Firmen, die an der Ausbildungsmesse teilnehmen.

Aber nicht nur Unternehmen aus Altenberge, sondern auch öffentliche Arbeitgeber wie die Polizei oder die Arbeitsagentur werden vertreten sein. Die Teilnahme an der Ausbildungsbörse ist kostenlos.