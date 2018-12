Orkan „Friederike“ lässt Wände fallen

Der Marktplatzumbau rückt näher, Bürgermeister Jochen Paus kündigt an, in 2020 erneute für den Chefposten im Rathaus zu kandieren und der Wiederaufbau von Stenings Scheune ist abgeschlossen. Das Jahr 2018 hat zahlreiche große und kleine Überraschungen parat.

Altenberge 2018 in Bildern 1/14 Besonderer Besuch in der Kulturwerkstatt: Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen besucht die Kulturwerkstatt. Anschließen geht es in den Eiskeller. Zu Gast war auch Regierungspräsidentin Dorothee Feller. Begrüßt wurden sie von Susanne Opp Scholzen, Leiterin der Jugendkulturwerkstatt. Foto: Nix

Der Sturm „Friederike“ zieht auch über Altenberge. Vor der Kulturwerkstatt kippt ein Baum zu Boden. Glücklicherweise parken keine Pkw vor dem Gebäude.

Hermann-Josef Pöpping (2.v.r.) ist der neue Bezirksbeamte. Er folgt auf Georg Matlik. Foto: mas

Die Kita St. Martin an der Goethestraße wird neu gebaut. Rund 1,8 Millionen Euro werden an dem Standort investiert. Foto: mas

Der Wiederaufbau von Stenings Scheune ist abgeschlossen. Zahlreiche Gäste kommen zur Eröffnung. Besucher aus Nah und Fern sind vom gelungenen Ensemble beeindruckt. Foto: mas

Das Familienbündnis hat einen neuen Vorstand: An der Spitze steht Ulrike Reifig (r.). Foto: mas

Im Baugebiet Krüselblick II halten diese Mauern dem Sturm „Friederike“ nicht stand. Foto: mas

20 Jahre besteht der Seniorenbeirat. Vorsitzende ist seit vielen Jahren Gaby Schnell. An der Jubiläumsveranstaltung hält NRW-Minister Karl-Josef Laumann die Festrede und lobt das große Engagement des Seniorenbeirates. Foto: mas

Nun ist es „amtlich“: Der Gemeinderat beschließt einstimmig, dass die Johannes- und die Borndalgrundschule zusammengelegt werden. Sie sollen künftig in die Ludgeri-Schule ziehen. Foto: mas

Aus dem Kaplan Stepan Sharko wird Pfarrer Sharko. Diese Entscheidung fällt die Bistumsleitung. Der 40-Jährige Sharko ist sogenannter Priester der Weltkirche. Foto: mas

Auf dem roten Teppich werden die Gäste des Films „Eises Kälte“ vor dem Eingang zur Gooiker Halle empfangen.

Freuen sich über den Erfolg des Filmes „Eises Kälte“: Regisseur Roland Busch (links) und Autor Klaus Kormann.

Nach den Plänen des Düsseldorfers Büros Scape soll der Marktplatz umgebaut werden.

Prof. Dr. Stefan Schlatt wird im münsterischen Dom zum Ständigen Diakon mit Zivilberuf geweiht. Im Hauptberuf ist Schlatt Leiter des Zentrums für Reproduktionsmedizin an der Uni in Münster.

Die katholische Kirchengemeinde setzt in punkto Kindergärten ein Ausrufezeichen und baut die Kita St. Martin an der Goethe­straße neu. In den vergangenen Jahren errichtete die Outlaw GmbH zwei neue Kitas. Nun ist St. Johannes Baptist am Zug.

Bewegung kommt auch in den Projekten im Zuge der Umgestaltung des Ortskerns. Das Büro Scape aus Düsseldorf erhält den Zuschlag zum Umbau des Marktplatzes, der in 2019 beginnen soll. Ebenso soll nach den Plänen des Büros Scape die Boakenstiege umgebaut werden.

Fotos zu einigen Höhepunkten in 2018 gibt es im Online-Auftritt unserer Zeitung.