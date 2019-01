Nordwalde -

Im Oktober ist Lukas Lenfort in Siegen Deutscher Meister der German Natural Bodybuilding & Fitness Federation (GNBF) geworden in der Klasse Superschwergewicht ab 87,5 Kilogramm. Den Weg dahin erläuterte der junge Polizist nun interessierten Zuhörern im Eimermacher Vital-Sportzentrum und zeigte dann auch noch ein paar Tricks an den Geräten.