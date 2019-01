Am Neujahrstag fand das traditionelle Neujahrsturnier des Reit- und Fahrverein Nordwalde in der neuen Reithalle statt. Es begann für die jüngsten Teilnehmer mit einem Reiter-Wettbewerb Schritt Trab. Hier gewann Megan Dömer auf ihrem Pferd La Florencia. An zweiter Stelle platzierte sich Lara Middelhoff auf Miree. Den dritten Platz teilten sich Sina Potthoff auf Ronja und Nathalie Haberkamp auf Keyla.

Es folgte ein Dressurreiter-Wettbewerb. Hier nahm Rebecca Unewisse mit Chivago die goldene Schleife in Empfang. Mia Kamphues gewann auf Lilli den zweiten Platz, gefolgt von Lukas Middelhoff auf Miree.

Bei der Dressurprüfung der Klasse A konnte Jana Brunsmann auf ihrem Pony Lilli den ersten Platz belegen, gefolgt von Nadine Herrmann auf Sunshine Lady und Luzie Schlüter auf Da­rina.

Danach folgte die Springprüfungen. In der Klasse E mit Stechen für Jugendliche legte Merle Gelking auf Piano die schnellste Runde hin und holte sich den Pokal. Die zweitschnellste Zeit erreichte Julia Laubrock mit ihrem Pony Vitalim Dritte wurde Mia Kamphues auf Harry.

Danach wurden die Hindernisse für eine Springprüfung der Klasse A mit Stechen erhöht. Fünf Reiter qualifizierten sich für das Stechen. Greta Rohmann legte hier mit ihrem Schimmel Coronell die schnellste Runde hin und gewann die goldene Schleife. Alina Wulf mit Carlos Carissimo freute sich über den zweiten Platz und an dritter Stelle folgte Julia Laubrock auf Vitali.

Sportlicher Höhepunkt war dann das Springen der Klasse E mit zwei Umläufen und einem Stechen um den „Max-Pokal“. Vier Reiter erreichten das Stechen. Nach spannenden und schnellen Ritten setzte sich Kira Biedenstein mit Stedi’s Styrling an die Spitze und freute sich über den begehrten Pokal. Merle Gelking erreichte mit Piano den zweiten Rang und Lukas Middelhoff erzielte mit ihrem auf Duc de Moyon Platz drei.