Die Fahrradab­stellanlage am Bahnhof soll in diesem Jahr mit einer neuen Schließanlage versehen werden – und zwar mit einem Chip-System. Derzeit haben die Nutzer der Unterstellmöglichkeit einen Schlüssel, mit dem sie zum verglasten kleinen Gebäude in Höhe des Hotels Lindenhof gelangen. Das Problem: Nach Ablauf der Mietzeit halten es viele Fahrradfahrer für nicht notwendig, die Schlüssel zurückzugeben. „Die Mentalität lässt sehr zu wünschen übrig“, sagt Bürgermeister Jochen Paus auf Anfrage unserer Zeitung.

Das soll sich in diesem Jahr ändern: Künftig erhalten alle Nutzer der abschließbaren Fahrradabstellanlage einen Chip. Nach Ablauf der Nutzungszeit wird der Zugang automatisch gesperrt, erläutert Paus.

Derzeit beträgt die Jahresgebühr zur Nutzung der überdachten Abstellanalage 25 Euro. Hinzu kommt ein Pfand in Höhe von 30 Euro. „Wir haben immer wieder Anfragen von Bürgern, die gerne ihr Fahrrad dort abstellen möchten“, so Jochen Paus. Es existiert schon seit langem eine Warteliste von Altenbergern, die gerne ihr Fahrrad gesichert abstellen möchten.

Dass Bewegung an der Parkplatz-Situation für Radler am Bahnhof gekommen ist, hat nicht zuletzt mit einem Antrag der Grünen im Zuge der Haushalts-Beratungen für 2019 zu tun: Fraktionsvorsitzender Werner Schneider hatte „weitere abschließbare Unterstellmöglichkeiten für Fahrräder“ gefordert. Der Antrag hatte zu einer parteiübergreifenden Diskussion geführt – mit dem Ergebnis, 40 000 Euro für die Erneuerung und Erweiterung der Abstellanlage in diesem Jahr zur Verfügung zu stellen.

In einem ersten Schritt soll nun nicht nur das Chip-System eingeführt, sondern auch weitere 30 zusätzliche Fahrradständer aufgestellt werden. Die vorhandenen, in denen etwa 60 bis 70 Drahtesel Platz finden, reichen nicht aus. Um weitere Radständer aufzustellen, müssen zunächst Gespräche mit dem Eigentümer des Geländes, der Deutschen Bahn, geführt werden, kündigte Jochen Paus im Gespräch mit den WN an.

Eine wie von den Grünen geforderte Ladestation für E-Bikes wird es zunächst nicht geben. Vielmehr soll im Zuge des Marktplatzumbaus im Zentrum von Altenberge eine entsprechende Ladesäule für E-Bikes aufgestellt werden.