„Aber als Schuster hat man zu wenig verdient“, meinte der Jubilar. Daher habe er bei der Firma Fraling angefangen. Da habe es immer guten Lohn gegeben. Schließlich ist er in seiner beruflichen Laufbahn noch am Emsdettener Bauhof gelandet. Dort blieb er, bis der Jubilar in Rente ging.

Eduard Brokamp, den eigentlich alle nur Paul rufen, ist ein echter Nordwalder und er lebt immer noch im Stammhaus im Suttorf.

Insgesamt 17 Geschwister waren sie aus zwei Eheschließungen des Vaters. Wahrscheinlich war Paul unverwechselbarer als Rufname, vermutet die Familie.

Der Jubilar selber ist Vater von vier Kindern und hat neun Enkelkinder. Die beiden Urenkel Nele und Linus freuten sich besonders, zusammen mit dem Uropa aufs Jubiläumsfoto zu kommen.

Eduard Brokamps Leidenschaft ist das Kartenspiel. Da klopft er beim Doppelkopf und beim Skat regelmäßig kräftig auf den Tisch. Früher ist er auch gerne mit dem Fahrrad auf längere Touren gegangen. Nach Eintritt der Rente hat er dann schon mal den Flieger nach Mallorca genutzt. Seinen Ehrentag feierte Eduard Brokamp im Kreise der Familie. Es wartet im September ein weiteres Fest auf das Geburtstagskind seine Diamanthochzeit.