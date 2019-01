Pedelecs dominieren

Der Wandel in der Fahrradbranche lässt sich bei AT Zweirad mit zwei Zahlen eindrucksvoll untermauern. „Acht von zehn Fahrrädern, die unser Haus verlassen, sind Pedelecs“, sagt Jean-Mitja Schlüter, Verkaufsleiter in dem von Volker Thiemann und Edith Beglet-Thiemann geleiteten Unternehmen. Vor vier Jahren zog die Altenberger Firma von der Siemensstraße an den neuen Standort An der Steinkuhle in unmittelbarer Nähe zur B 54. Das ist zwar noch nicht sehr lange, doch der Wandel im Einkaufsverhalten der Kundschaft hat sich rasant gewandelt. Schlüter: „Wir mussten handeln.“ Konkret heißt das: Die 1000 Quadratmeter große Verkaufsfläche wurde komplett umgekrempelt. „Bis auf den Boden ist alles rausgekommen“, sagt der Verkaufsleiter.

Ein ganz wichtiger Punkt war die Beleuchtung – nun kommen alle Bereiche angemessen zur Geltung, sagt Schlüter. „Es muss Ordnung herrschen“, blickt der 32-Jährige in das große Verkaufsgebäude, Er muss nicht lange überlegen, wie viele Räder dort ausgestellt sind: „258“, sagt Schlüter. Im Lager stehen nur maximal 40 Räder, Lagerhaltung wird nicht betrieben. Denn: „Jedes Rad ist ein Einzelstück.“ In 2018 wurden rund 40 000 Fahrräder verkauft, blickt Jean-Mitja Schlüter zurück.

In der neu gestalteten Verkaufshalle wurden vier Themenwelten geschaffen: drei im Bereich Pedelec (City, Trecking und Sport) sowie eine Abteilung für das klassische Fahrrad, also ohne einen elektrischen Antrieb.

Zudem freut sich der Verkaufsleiter über eine komplett neue Waren-Präsentation: „Für Packtaschen und Helme haben wir jetzt doppelt so viel Platz.“

Die Digitalisierung hat auch im Verkaufs-Gebäude Einzug gehalten. Ein Beispiel: Kunden können am Computer ihr Fahrrad selbst konfigurieren – von der Farbauswahl bis zum Sattel, alles auf Kundenwunsch zugeschnitten. Wer ein individuelles Rad wünscht, der muss mit einer Lieferzeit von zwei bis vier Monaten rechnen.

Durch die neuen breiten Laufwege ist es ohne Probleme möglich, Fahrräder auch im Geschäft zu testen. „Die Kunden dürfen und sollen die Räder auch rausnehmen“, sagt Schlüter. „Wir sind kein Design-, sondern ein Fahrradgeschäft.“

Jean-Mitja Schlüter – Rennrad-Insidern ist der Name bekannt: Der 32-Jährige war bis zu seinem 24. Lebensjahr als Profi unterwegs und fuhr unter anderem im Team „Milram“ mit und studierte anschließend BWL. Mit dem Münsteraner Linus Gerdemann hat er so manche Trainingskilometer abgespult. Doch mittlerweile setzt sich Schlüter nur noch selten aufs Rennrad, sondern fährt mit dem Pedelec von Gievenbeck aus zur Arbeit nach Altenberge.