Durch die erfolgreich abgelegte Prüfung zum „Vertriebstrainer Genossenschaftliche Beratung ADG“, ergänzte Volksbank-Privatkundenberater Jens Hauptmeier seine Weiterbildung im Bankbereich.

Der junge Mann begann im August 2011 seine Ausbildung zum Bankkaufmann, die er im Januar 2014 abschloss. Mitte 2017 legte er als Zweitbester die Prüfung an der Akademie zum Bankfachwirt und zusätzlich den Abschluss an der IHK zum Geprüften Bankfachwirt IHK ab, heißt es in einer Pressemitteilung der Volksbank.

In dem nunmehr mit der Abschlussnote gut erfolgreich absolvierten Lehrgang erweiterte Jens Hauptmeier sein Wissen in der genossenschaftlichen Beratung, um als Trainer und Multiplikator die Umsetzung der Beratungsqualität zu fördern und die Mitarbeiter zu unterstützen. Jens Hauptmeier, der nach der Ausbildung zunächst als Kundenberater in der Hauptstelle tätig war, ist seit Mitte 2017 als Privatkundenberater in der Niederlassung Altenberge tätig.