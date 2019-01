„Auf unsere Jugendfeuerwehr, dass wisst ihr, sind wir schon lange sehr stolz“, begrüßte der Kreisjugendfeuerwehrwart und stellvertretende Leiter der Altenberger Wehr Frank Klose die Nachwuchsbrandschützer am Freitag zu ihrer Mitgliederversammlung. Die Nachwuchsorganisation existiert schon seit nahezu 44 Jahren. „Es ist schön zu erleben wie gut ihr alle mitmacht“, so Klose. Als Beispiel nannte er die Ausrichtung des und die Teilnahme am Orientierungsmarsch 2018, bei dem die Altenberger einen guten zweiten Platz erreichten. Sandra Lammers, bei der Gemeinde unter anderem für die Feuerwehr zuständig, überbrachte Neujahrsgrüße von Bürgermeister Jochen Paus.

Gemeindejugendfeuerwehrwart Markus Engelke und Klose hießen gemeinsam vier neue Jugendfeuerwehrmitglieder willkommen, die zur Hälfte aus der 2017 gegründeten Kinderfeuerwehr stammen. Ganz klassisch begrüßten sie per Handschlag und mit einer Ernennungsurkunde Tobias Tappe, Sebastian Hoppe, Valentin Blockwitz und Max Moschko.

Das letzte Mal in ihrer Funktion als Jugendgruppenleiterin verlas Katharina Sundermeier den Jahresbericht. „Unser Teamgeist wurde gestärkt und wir absolvierten eine solide feuerwehrtechnische Ausbildung“, sagte sie.

Bei den Übungsabenden standen nicht nur Fahrzeug- und Gerätekunde, technische Hilfe und Weiteres auf dem Programm, sondern auch mannschaftsstärkende Aktionen. So besuchte der Nachwuchs den Movie-Park und hatte viel Spaß beim Lasertag-Spielen in Ibbenbüren. Zu den Highlights gehörten auch die Teilnahme an einer Leistungsschau und an der Kreisalarmübung. „Die Mannschaftsstärke bleibt zurzeit konstant“, so Engelke in seinem Situationsbericht. Fabian König und Emil Scholz wurden an die aktive Wehr übergeben, zwei Kameraden endgültig verabschiedet. Zurzeit liegt die Personalstärke bei 18. Ein Übungsabend in Kooperation mit dem Unternehmen Schmitz Anhänger, ein Erste-Hilfe-Kurs, das Kreiszeltlager in Metelen und eine Ferienfreizeit in Miltenberg/Bayern gehören zum Programm 2019.

Zum neuen Jugendgruppenleiter ist Jonas Hohenhorst gewählt, zum Stellvertreter Johannes Krabbe. Das Amt des Schriftwartes versieht Leopold Blockwitz, neuer Kassenwart ist Tom ten Bosch. Erster Kassenprüfer ist fortan Markus Dück, zweiter Kassenprüfer Valentin Blockwitz. Zu Wimpelträgern wählte die Versammlung Paul Harders, Max Beckmann und Jonas Kolski.