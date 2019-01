Die Gelsenwasser-Stiftung gGmbH fördert mit dem Bildungs-Projekt „von klein auf“ Kindergärten und Schulen. Sprachprojekte bilden dabei den Schwerpunkt. 2336 Aktionen bewähren sich beim Bildungsprojekt insgesamt bereits in der Praxis. Aktuell hat die Jury für 70 Projekte die Finanzierung mit insgesamt 103 593 Euro bewilligt.

Davon erhielten in Altenberge folgende Kindertagesstätten eine Förderzusage:

Die Outlaw-Kita Krüselblick erhält 1700 Euro für ein Gartenhäuschen und die Outlaw-Kita Moosstiege für das Projekt „Integration durch das Handwerk“ 1800 Euro.

In diesem Jahr stehen in Altenberge wieder 5500 Euro für neue Projekte in Kindergärten und Schulen zur Verfügung, heißt es in einer Pressemitteilung der Gelsenwasserstiftung.

Die Bewerbungsfrist für die nächste Jurysitzung endet am 8. März.

Förderberechtigt sind Einrichtungen des Elementarbereichs, beispielsweise Kindergärten, Grundschulen und allgemeinbildende weiterführende Schulen bis zur Sekundarstufe I aus insgesamt 78 Kommunen im Versorgungsgebiet der Gelsenwasser-Unternehmen in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen.

Anträge können jederzeit und ausschließlich über die Webseite unter www.vonkleinaufbildung.de eingereicht werden. Das Projektbüro, Jennifer Kownatzki, ist für Fragen rund um „von klein auf“ unter der Telefonnummer 02 09/70 84 56 oder unter info@vonkleinaufbildung.de erreichbar.

Alle Projekte sind auch im Internet im Detail aufgeführt.