Gelungene Premiere

Am Vorabend des Festtages der Erscheinung erlebte das Publikum in St. Johannes Baptist ein hochkarätiges Chorkonzert mit Werken von Antonio Vivaldi (1678 – 1741) und Arcangelo Corelli (1653 – 1713). Im Zentrum standen das „Magnificat g-moll RV 610, 2. Fassung“ und das „Dixit Dominus D-Dur RV 803“ von Vivaldi. Ausführend war die Chorgemeinschaft St. Bonifatius aus Schapdetten.

Der erste öffentliche Auftritt unter dem neuen Chorleiter Christoph Stutzinger geriet zum vollen Erfolg. Chor, Solisten und Instrumentalisten bestachen durch besonders sensibel aufeinander abgestimmtes Zusammenwirken.

Professor Dr. Jürgen Werbick gab eine kurze Einführung. Auch im schriftlich verteilten Programm erlaubte er Einblicke in die Kompositionen. „Zwei theologische Schwerpunkte setzt dieses Konzert, zwei Glaubens-Einsichten, die spannungsreicher nicht sein könnten“, schreibt er dort.

Der biblische Psalm 110, auf den Vivaldis „Dixit Dominus“ zurückgeht, besingt den König zum Fest seiner Thronbesteigung in Jerusalem. Dabei werde ihm der Beistand des Gottes Israels zugesagt, so Werbick. Das werde in heute schwer erträglichen Bildern dargestellt, als schreckliches Gericht über die Völker, die dem König auf dem Sion böses wollen. Die Thronbesteigung werde als „Macht-Fest“ für den dargestellt, der sein Volk im Gewirr der Zeiten groß machen solle. „Königs-Propaganda“, wie es der Professor ausdrückte. Im „Magnificat“ werde quasi ein Gegenbild gezeichnet, ein Lobgesang der schwangeren Maria auf den Gott Israels. Der Gott, der im Magnificat Mittelpunkt ist, kümmert sich um die „Niedrigen“, erhöht sie und stürzt die Mächtigen. Er hält nicht mit denen, die als Herrschende auf das „Fußvolk“ herabschauen. „Den Glanz da zusehen, wo Gottes Erscheinen in Jesus hingeführt hat, nicht da, wo Menschen aus sich heraus glänzen wollen – die Musik wird uns ein wenig dazu verhelfen können“, schreibt Werbick. Damit charakterisierte er dieses Konzert zutreffend.

Das Publikum bekam Gelegenheit, Texte mitzusingen. So hallte das Kirchengewölbe besonders kräftig vom Gesang des Chores, verstärkt durch die Stimmen der Gläubigen, wider. Besonders feierlich klang auf diese Weise unter anderem der Choral „Wie schön leuchtet der Morgenstern, voll Gnad und Wahrheit von dem Herrn uns herrlich aufgegangen.“