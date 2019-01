Viel bewegt in Hansell

Mit einem Ständchen für Pastor Stephan Sharko, der am vergangenen Freitag Geburtstag feierte, begann am Sonntag das traditionelle Gemeindetreffen zum Jahresanfang in Hansell. Nach der Eucharistiefeier füllte sich das Pfarrheim schnell, vorher wurden die Tische liebevoll eingedeckt. Brötchen, Gebäck und Kaffee warteten auf die Teilnehmer.

Volles Haus 1/5 Sehr gut besucht war das Gemeindetreffen zum Jahresanfang im Pfarrheim Hansell. Foto: nix

Maria Stermann, Mitglied des Pfarrausschusses, begrüßte im Namen der Kirchengemeinde und berichtete über Aktivitäten in 2018. Margret Schollbrock freute sich über eine gelungene Sternsingeraktion, an der sich 17 Kinder und Jugendliche beteiligten. „Ein großes Lob an alle Hanseller, die sich hier so toll engagierten“, betonte sie. „Es wurde der stolze Betrag von 1270 Euro gesammelt.“ Er dient zur Unterstützung von Menschen mit Handicap in Peru.

„Zu Heiligabend war unsere Kirche voll, was sicherlich auch an der schönen Atmosphäre dort liegt“, stellte Stermann fest. „Die Krippe ist wunderschön aufgebaut und ein Anziehungspunkt für viele Familien“, so das Pfarrausschussmitglied. Die Spendensammlung anlässlich des Adventskonzertes mit drei Chören ergab wieder eine stattliche Summe, die unter den teilnehmenden Formationen aufgeteilt wird. Dazu gehört auch der Hanseller Chor, der seinen Anteil von 300 Euro dem Pfarrheim zur Verfügung stellt. „Wir haben an den Kirchenvorstand den Antrag zur Anschaffung eines neuen Fernsehers gestellt“, so Stermann, „der von der Kfd, den Messdienern und anderen Gruppen gut genutzt werden kann.“ Die Spende aus dem Konzert 2017 floss in die Anschaffung eines Elektro-Pianos.

Bereits in 2018 wurden eine Reihe technischer Neuerungen eingebaut, darunter eine Telefonanlage, und ferngesteuerte Thermostate für die Heizung. Über die Installation eines Schallschutzes im Pfarrheim wird nachgedacht, da die Geräuschkulisse bei größeren Veranstaltungen recht hoch werden kann.

Auf dem Friedhof ist eine neue Hecke mittlerweile gut angewachsen, die Kfd Hansell konnte wieder zukunftsorientiert aufgestellt werden. In den Reihen der Messdiener wurden Henrika Lülf und Ida Wieskötter als neue Mitglieder begrüßt, worüber Friederike Hovestadt informierte. Zum wichtigen Thema „UN-Klimakonferenz“ verlas sie einen Vortrag, den ein 15-jähriges schwedisches Mädchen hielt. Es appellierte, fossile Brennstoffe im Boden zu lassen und allen Kindern nicht die Zukunft zu verbauen. Bei der Verlesung hörte das Publikum im Pfarrheim besonders aufmerksam zu.

Kilian Pelz am E-Piano und Henrika Lülf am Waldhorn sorgten an diesem Morgen für musikalische Unterhaltung.