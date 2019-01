Die Chinesen sind auf der Mondrückseite gelandet und machen Schlagzeilen. Dabei war ein berühmter Philosoph aus Altenberge – Hans Blumenberg, der 1996 starb und an der Uni in Münster lehrte – längst dort – gleichsam. Darauf macht einer seiner Schüler, Prof. Dr. Ferdinand Fellmann, aufmerksam:

„Mit der Landung der chinesischen Raumsonde auf der Rückseite des Mondes feiert die technische Intelligenz einen riesigen Erfolg. So weit entfernt das Land der Mitte auch ist, es hat ein münsterisches Vorspiel. Das betrifft den viele Jahre an der WWU lehrenden Philosophen Hans Blumenberg. Er war, für einen Philosophen ziemlich ungewöhnlich, ein ausgesprochener Technik-Fan.

Den damaligen Vorbehalten der Geisteswissenschaftler gegenüber dem technischen Fortschritt, der im sowjetischen Satelliten Sputnik 1957 einen Höhepunkt erreichte, ist Blumenberg mit feiner Ironie entgegengetreten. Er hat bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) ‚Mittel in noch unbestimmter Höhe zwecks Erforschung der Rückseite des Mondes durch reines Denken‘ beantragt. Wenn der Antrag bewilligt worden wäre, hätten die Kosten erheblich niedriger gelegen als die vielen Milliarden der Chinesen.

So sehr sich der Mensch nun als Beherrscher des Weltalls fühlt, an seiner Natur wird sich nichts wirklich ändern. Schon in der philosophischen Erzählung ‚Micromégas‘ von Voltaire, einem der Lieblingsautoren von Blumenberg, heißt es, dass selbst auf den entferntesten Planeten alles so ist wie bei uns. Überall wo Menschen den Fuß hinsetzen und sich ausbreiten, herrschen Klugheit und Dummheit, Aufrichtigkeit und Betrug, Krieg und Frieden, das übliche Gemisch von Gut und Böse.

So kann man nur hoffen, dass die Rückseite des Mondes nicht so schnell besiedelt wird und der philosophische Geist aus Münster uns noch lange zu denken gibt.“