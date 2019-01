„Spannend, erlebnisreich und anstrengend“ – so blickt Wiebke Eierhoff auf ihren Alltag in Indien. Seit Anfang September des vergangenen Jahres lebt und arbeitet die Lehramtsstudentin (Anglistik und katholische Religion) im Rahmen eines sechsmonatigen Praktikums im Projekt „Nest“, einem Kinderdorf in der Nähe von Bangalore. „Bei den vielen Vorurteilen über das Land und seine Einwohner, die ich mir vor meiner Abreise anhören musste, wurde eines komplett außer Acht gelassen: Die unfassbare Gastfreundschaft der Inder.“ Davon ist die junge Altenbergerin tief beeindruckt.

Dass sie sich für einen Einsatz in Indien entschieden hat, ist einfach zu erklärten: Pater Joy war viele Jahre in St. Johannes Baptist tätig und kehrte 2013 nach Bangalore zurück. Dort arbeitet er seitdem als Direktor der Fidesindia, eine Organisation, die von Missionaren des Heiliges Franz von Sales gegründet wurde. Mit verschiedenen Programmen unterstützt Fidesindia Arme und Benachteiligte, darunter viele Waisen und Halbwaisen. Das Kinderdorf Nest ist ein Baustein, damit Mädchen und Jungen auf eine bessere Zukunft hoffen können.

Da es keine finanzielle Unterstützung seitens des Staates gibt, ist das „Nest“ auf Spenden angewiesen. Und aufgrund des Engagements einiger Altenberger wird regelmäßig die Arbeit von Pater Joy in Indien unterstützt – unter anderem mit Geldspenden, die im Rahmen des Altenberger Berglaufs zusammenkommen.

Zurück zu Wiebke Eierhoff. Schon bevor die Schule beginnt, lernen die Kinder oder erledigen verschiedene Aufgaben im Haushalt. Anschließend, von 9 bis 15.30 Uhr, geht es in die Schule. Seit diesem Schuljahr findet der Unterricht erstmals in einem neuen Gebäude auf dem großen Gelände der Fidesindia Society, aber außerhalb des Nestes statt, berichtet Eierhoff. Unterrichtet werden an der englischsprachigen St. Francis de Sales School fast 300 Schüler im Alter von drei Jahren bis 16 Jahren. Auf dem Stundenplan stehen nicht nur Fächer wie Mathematik, Sachunterricht und Sport, sondern auch Sprachunterricht in verschiedenen Landessprachen, wie Hindi und Kannada. Außerdem gibt es weitere Fächer, die typisch für indische Schulen sind, wie Computerkunde und SUPW (Socially Useful Productive Work), eine Art Unterricht in gemeinnütziger Arbeit.

Auch Wiebke Eierhoff darf in der Schule einige Stunden in der Woche unterrichten, darunter Kunst, Sport, SUPW und Ethik, sowie zusammen mit zwei weiteren Freiwilligen eine Deutsch-AG leiten. Dabei werden den Kindern nicht nur einzelne Wörter vermittelt, sondern „wir versuchen auch, ihnen die Kultur unseres Landes näher zu bringen“, sagt die Studentin Eierhoff.

Der Alltag, der ist für alle im Nest lebenden Kinder und Betreuer „sehr geregelt und eng getaktet“, so Eierhoff. Nach der Schule müssen die Mädchen und Jungen und auch Wiebke Eierhoff im Dorf noch einige Arbeiten erledigen, wie beispielsweise Früchte ernten oder die Anlagen sauber halten. Zwar bleibt auch etwas Freizeit, um Basketball oder Volleyball zu spielen, doch spätestens nach dem abendlichen Rosenkranzbeten geht es ans Hausaufgaben machen.

Bildung ist in den vergangenen Jahren in Indien immer wichtiger geworden, sagt Wiebke Eierhoff. „Und auch Familien aus ärmeren Verhältnissen geben alles dafür, ihren Kindern eine gute Bildung und somit gute Chancen für die Zukunft zu ermöglichen.“ Da Bildung in Indien allerdings nicht kostenlos ist, setze das Projekt „Nest“ genau richtig an. Es biete Kindern neben dem Schulbesuch auch ein angemessenes Umfeld mit individueller Förderung an.