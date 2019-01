Ein hervorragendes Ergebnis erbrachte die Sternsingeraktion: Wie das Pfarrbüro von St. Johannes Baptist mitteilte, wurden insgesamt 9024,28 Euro gesammelt. 70 Sternsinger waren an zwei Tagen im Einsatz, um Geld für bedürftige Kinder zu sammlen. Das Geld kommt in diesem Jahr Mädchen und Jungen mit Beeinträchtigungen zugute, die in Peru leben. Im vergangenen Jahr kamen 8392 Euro zusammen. Am nächsten Samstag (12. Januar) sind alle Sternsinger zum Schwimmen ins Altenberger Hallenbad eingeladen. Beginn ist um 15 Uhr. Dann können auch die ausgeliehenen Kostüme zurückgegeben werden.