Ein Seh- und Hörgenuss

Altenberge ist für seine kulturelle Vielfalt bekannt – und das wird auf den bewährten Bühnen des Ortes immer wieder eindrucksvoll dokumentiert. Schwerpunktmäßig stehen dabei die Kulturwerkstatt und die Pfarrkirche St. Johannes Baptist im Mittelpunkt. Doch eine weitere Spielstätte steht quasi bereit, um sich für besondere kulturelle Leckerbissen einen Namen zu machen: Stenings Scheune auf dem Gelände des Heimatvereins. Am 30. Januar (Mittwoch) kommt es zu dort zu einem besonderen Abend, wenn der Stummfilm „Nosferatu – eine Symphonie des Grauens“ gezeigt wird.

Doch nur einen Stummfilmklassiker zu zeigen, das ist für den ambitionierten Heimatverein zu wenig. Deshalb ist die Veranstaltung auch mit „Filmkonzert und Spökenkiekereien“ untertitelt. Und schon kommen weitere Akteure ins Spiel. Für Anja Kreysing und Helmut Buntjer, bekannt auch als das Duo „this honourable fish“, sind Stummfilme etwas Besonderes, die sie mit ihren Instrumenten schon seit vielen Jahren begleiten – packende Live-Musik ist garantiert. „Wir wollen weg von der bekannten Art, Filme zu konsumieren“, sagen die beiden Musiker. „Wir wollen sie kommentieren, konterkarieren und respektieren.“

Die Zuschauer dürfen sich auf einen außergewöhnlichen Abend freuen, in dem „Nosferatu“ auf 64 Minuten zusammengeschnitten wurde – und mit Zwischentitel versehen, die der Posaunist Helmut Buntjer eingebaut hat. „Es wird keine Minute still sein“, verspricht Buntjer. „Wir wollen mit unseren Instrumenten die Atmosphäre rüberbringen.“ Während Buntjer aus seiner Posaune sehr ungewöhnliche Geräusche zaubert, nimmt Anja Kreysing, im Hauptberuf Lehrerin für Kunst und Erdkunde an einem Gymnasium in Telgte, ihr Akkordeon zur Hand. „Und dann kommen auch zucker-süße Melodien heraus“, sagt Kreysing mit einem Lächeln im Gesicht. „Es ist toll, wenn man sich austoben kann und stilistisch nicht eingeschränkt ist“, freut sie sich auf einen „Abend mit Event-Charakter“.

Zwar stehen der Film „Nosferatu“ und die beiden Musiker im Mittelpunkt des Abends – aber „nur“ zum Teil: Bevor der Film startet, ergreifen Werner Witte, Paul Hagelschur sowie Franz-Josef und Friedhelm Greiwe das Wort: Sie werden Spökengeschichten vortragen – unter anderem vom Riesen Grienkenschmied.

Spätestens um 20.15 Uhr heißt es dann „Film ab“ – und Dracula und Co, begleitet von Anja Kreysing und Helmut Buntjer, haben das Sagen.

Franz Müllenbeck, Vorsitzender des Heimatvereins, freut sich auf einen Abend „für alle Generationen“. Müllenbeck weiter: „Und alle haben ihren Spaß am Gruseln vor den alten mysteriösen Geschichten aus Altenberge und dem Münsterland und vor Nosferatu.“

Nebenbei werden Kaltgetränke und Snacks serviert. Müllenbeck setzt darauf, dass Jung und Alt zu diesem Abend in Stenings Scheune zusammenfinden. Falls der Andrang zu groß sein sollte, kann die Veranstaltung auch ins Heimathaus übertragen werden.

Unterstützt wird das Projekt vom NRW-Ministerium für Kultur und Wissenschaft – und deshalb ist der Eintritt am 30. Januar auch kostenlos.