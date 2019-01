„Bergfeen“ auf Platz eins

Die Karnevalssession läuft schon auf Hochtouren, doch neben den Auftritten auf den aktuellen Veranstaltungen haben die Tänzerinnen der KG St. Johannes noch Zeit gefunden, ihr Können bei einem Pokalturnier des „Bund Ruhr Karneval“ unter Beweis zu stellen.

Tanzgarden in Top-Form 1/6 Bei einem Pokalturnier zeigten die Tanzgarden der KG St. Johannes ihre tolle Form und landeten auf vorderen Plätzen. Foto: Kötters

Über 100 Gruppen und Solisten gingen an den Start, um ihre Garde- und Schautänze zu präsentieren. Nachdem sie auf den Westfalen-Meisterschaften schon gezeigt hatten, dass sie zu den Top Ten in Westfalen gehören, lief es auch beim Bund Ruhr Karneval sehr gut, heißt es in einer Pressemitteilung der KG St. Johannes.

Den Anfang machten die „Jugend-Mariechen“. Dort errang Sina Hamann den zweiten Platz und durfte wieder einen Pokal mitnehmen. Felicia Swienty wurde Vierte und Lilly Everhard Sechste. „Alle drei konnten ihre Leistung vom letzten Turnier noch einmal deutlich verbessern und erreichten die bis jetzt für sie besten Bewertungen“, schreibt die KG weiter.

Die „Berghüpfer“ ertanzten sich mit ihrem Schautanz „Zurück in die Wildnis“ einen hervorragenden ersten Platz.

Nach der Mittagspause ging es an die Kategorie Junioren. Dort errangen die Altenberger „Berggeister“ einen guten sechsten Platz, da sich in der Darbietung kleine Fehler eingeschlichen hatten. Anne Everding knackte die 400-Marke mit 401 Punkten und errang mit einem tollen Tanz einen Platz im Mittelfeld.

Am vergangenen Sonntag durften dann die Ü-15 Tänzerinnen an. Das wurde erneut sehr spannend. So erreichten die „Bergfeen“ mit einem bestechenden Gardetanz den zweiten Rang, mit dem Schautanz „Legende einer Kriegerin“ standen sie sogar ganz oben auf dem Treppchen – Platz eins mit außergewöhnlichen 435 Punkten.

„Unser Mariechen Karina Wiggering ertanzte sich auch ihre persönliche Bestleistung von 418 Punkten und wurde Fünfte“, heißt es in der Bilanz der Karnevalisten weiter. Celine Kleimann durfte nach langer Verletzungspause erstmals in dieser Session starten. Auch sie kam über 400 Punkte, was am Ende ein guter Platz im Mittelfeld bedeutete.

„Nach so einem erfolgreichen Wochenende starten wir gerne in die heiße Auftrittsphase“, so die KG. Wer alle erfolgreichen Tänzerinnen live erleben will, ist auf der Prunk- und Galasitzung der KG St. Johannes genau richtig. Sie findet am 9. Februar (Samstag) in der Gooiker Halle statt. Dort gibt es auch das große Garde-Medley der „Berggeister“ und „Bergfeen“ mit 26 Tänzerinnen, die sportlich-elegant und in vollendeter Choreographie und Synchronität ihr Können zeigen. Sie begeistern auch weit über die Grenzen von Altenberge hinaus.