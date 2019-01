Modell fasziniert nicht nur Kinder

Der Eiskeller der ehemaligen Bierbrauerei Beuing ist eine der besonderen Touristenattraktionen in der Region. Wie man heute weiß, wurde er in zwei Bauphasen 1860 und 1890 errichtet. In seinem mehrgeschossigen Aufbau, mit seinem imposanten Tonnengewölbe ist das Artefakt einzigartig in Europa. Im Laufe der Jahre tauchten viele Detailfragen auf, wie das mit dem Bierbrauen in alter Zeit eigentlich genau funktionierte und welche technischen Errungenschaften zum Erfolg beitrugen. Das „Eiskeller-Team“, mittlerweile unter Leitung von Thomas Harbich, ist stets Erkenntnissen über das Baudenkmal auf der Spur. Speziell gründete sich vor fünf Jahren eine ambitionierte Gruppe zum Thema „Eiskeller-Forschung“.

Reinhard Müller, seit zehn Jahren Mitglied des Eiskeller-Teams, das bereits zahllose Gruppen durch die Sehenswürdigkeit führte, baute im Kleinformat kürzlich den Prototypen eines „Bogengewölbe-Elementes“. Das Modell zeigt, wie ein solches fachmännisch gebaut wird und was das Geheimnis dabei ist. Nicht nur Kindern, auch allen interessierten Erwachsenen kann nun gezeigt werden, wie die Baumeister zu Werke gingen. Tischlermeister Josef Köster baute das Modell professionell aus und fertigte die Endversion in exzellenter Qualität. Durch das Baukastensystem lässt es sich problemlos zerlegen und wieder zusammensetzen, so dass der Zuschauer jeden Schritt nachvollziehen und sogar selbst Hand anlegen kann.

„Im unterirdischen Teil des Eiskellers haben wir überwiegend Tonnengewölbe“, erläutert Müller. „Mit unserem Modell machen wir deutlich, wie ein stabiles Gewölbe entsteht.“ Ganz wichtig sind dabei Stützen links und rechts der Grundmauern sowie ein sogenanntes Lehrgerüst, mit dem sich ein stabiler Rundbogen gestalten lässt. „Feuchte Räume“, erklärt er, „wurden von alters her mit Steinen überwölbt, denn Holzbalken bewährten sich dort nicht. „Alternativ gegossene Spannbetondecken gibt es erst seit den 1920er Jahren. Große Eiskeller sind im Prinzip ebenso überwölbt wie gotische Kirchen. Bei den Forschungsarbeiten unterstützt Braumeister Aloys Fieke die Heimatfreunde. So tauschte sich Müller auch bei der Gestaltung des Gewölbemodells oft mit ihm aus, denn der Fachmann kannte historische Literatur zu dem Thema.

„Es gibt so viele Fragen, so viele Details im Eiskeller, die man anschaulich machen kann“, sagt Teammitglied Werner Witte. Besonders Kinder wollen eigentlich gar nicht so viel über Bierherstellung wissen. Gewölbe und Fledermausgeschichten beispielsweise finden sie weitaus interessanter, weiß er zu berichten. „So haben wir bereits vor Jahren das Prädikat „außerschulischer Lernort“ verliehen bekommen, sagt Witte. Thematisch passt das Gewölbemodell wunderbar dazu. „Wir sind zwar keine Lehrer und haben nicht den pädagogischen Anspruch, doch wer den Eiskeller besucht, kann dabei durchaus etwas lernen“, so Müller.

Sebastian Nebel von der Gemeinde Altenberge war bei der Präsentation des Modells dabei. „Wir finden es toll, dass wir hier so wackere Eiskellerführer haben, die immer wieder neue historische Fakten zu Tage fördern“, betont er. „Schön ist überdies, dass uns Tischlermeister Köster so kompetent und tatkräftig unterstützte“, fügt Nebel hinzu. Das machte er längst nicht zum ersten Mal. „Das Gewölbe-Modell“, so Nebel, „ist für den Eiskeller ein Riesen-Zugewinn.“