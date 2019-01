Die Auftritte der Band AveNew im „Mixd“ haben schon eine lange Tradition – am morgigen Samstag (12. Januar) ist es wieder so weit: Wer Funk-Rock liebt, ist an der Kirchstraße genau richtig. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos. Der Erlös kommt wie in den vergangenen Jahre auch einem guten Zweck zugute. Wofür? Das verraten die Musiker am Samstagabend. Schlagzeuger Michael Rietmann und Bassist Toni Beckmann gründeten 1982 die Band. Außerdem gehören Corinna Bilke, Niels Wedemeyer, Markus Gärtling, Martin Weide, Ulrike Heinze und Jürgen Weidner zum Stammpersonal. „AveNew“ hat ein breites musikalisches Spektrum zu bieten – von Joe Cocker über Stevie Wonder bis zu Mother’s Finest und James Brown, Kid Creole und Allman Brothers.