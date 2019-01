Das Schuhhaus Multhoff expandiert: Am vergangenen Mittwoch wurde eine neue Filiale in Münster-Gremmendorf (Gremmendorfer Weg 57) eröffnet, wie die beiden Orthopädie-Schuhmachermeister Johannes Multhoff und sein Sohn Lukas nun mitteilen. Seit sechs Generationen ist der Hauptsitz des Unternehmens in Altenberge, eine weitere Niederlassung gibt es bereits in Bad Iburg. In Gremmendorf tritt die Familie Multhoff die Nachfolge der Firma Effner an. Im neuen Ladenlokal wird den Kunden ein umfangreiches und vielfältiges Leistungsspektrum geboten – von orthopädischen Maß-Schuhen über die digitale Fußdruckmessung bis hin zu medizinischen Kompressionsstrümpfen, Bandagen und Orthesen.