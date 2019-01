Der Kontakt zwischen den Generationen liegt dem DRK-Kindergarten „Fifikus“ sehr am Herzen. Wenn nicht verwandtschaftliche Beziehungen bestehen, haben Kinder oft wenig Kontakt mit der älteren Generation. „Leider können viele Kinder diese Erfahrungen nur noch selten machen“, heißt es in einer Pressemittelung der Kita. Oftmals wohnen die Großeltern zu weit weg oder sind noch berufstätig. „Deshalb ist es dem Kindergarten Fifikus ein Anliegen, den Kindern im Zuge der intergenerativen Pädagogik Projekte und Aktionen in diesem Bereich anzubieten.“

Jede Woche besucht „Leseoma“ Beate Kumpmann die Kita. Sie liest den Mädchen und Jungen aus Büchern vor und sie freuen sich auf die gemeinsame Zeit. „Die von ihr geführten Gespräche, die Geduld, die sie aufbringt und die Ruhe, die sie dabei ausstrahlt, sind für uns und für die Kinder ein schönes Beispiel für respektvollen Umgang miteinander“, schreibt die Kita weiter.

Die „Frühstücksfee“ Gaby Brüggemann und das Küchenteam gehören „ebenfalls der erfahrenden Generation an und können dadurch im Kita-Alltag noch einmal ganz anders auf unsere Kinder reagieren“, so die Pressemitteilung. Die Werte und Inhalte, die für diese Generation stehen, „können für uns alle nur Vorbild und Beispiel sein“, schreibt die Kita Fifikus.

Das Altenheimprojekt „Alt und Jung, gemeinsam tierisch aktiv“, das mit den Kooperationspartnern Kita „Pusteblume“ und dem Edith-Stein-Haus umgesetzt wird, ist ein fester Bestandteil der Kitaarbeit. „Ältere Menschen tragen so wertvolle Erfahrungen in sich, welche für nachfolgende Generationen nicht verloren gehen dürfen“, so die Kita weiter. „Sie wissen Dinge über die Natur, haben Erfahrungen mit Krankheiten, kennen die besten Koch- und Backrezepte, Geschichten, welche nicht für nachfolgende Generationen verloren gehen sollten, und noch vieles mehr.“

In diesem Jahr ist unter anderem ein Kitanachmittag für Senioren und Kindern geplant. Die Vorbereitungen laufen bereits dazu.