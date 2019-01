Im Rahmen des Neujahrsempfangs freute sich Margarete Hölscher, Vorsitzende des Hospizkreises, über eine Spende in Höhe von 600 Euro. Das ist die Summe, die der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Altenberge beim traditionellen Umzug durch die Gemeinde an Heiligabend eingenommen hatte. Seit Jahren ziehen die Musiker am 24. Dezember durch das Hügeldorf und erfreuen die Bewohner mit festlichen Klängen. Traditionell gab es auch in diesem Jahr ein Ständchen für die Bewohner des Edith-Stein-Hauses. Die Spende überreichte Jürgen Kormann, Zweiter Vorsitzender des Musikzugs der Freiwilligen Feuerwehr.