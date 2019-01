Pferde, Reiter und ein Hundewelpe

„Pferde und Turniersport sehen die Mädchen und Jungen aus der Klasse 4 b der Borndalschule jetzt mit völlig anderen Augen. Sie hatten bei der Klasse!-Aktion unserer Zeitung einen Besuch beim K+K-Cup in der Halle Münsterland gewonnen. Birgit Lietmann von der Reiterlichen Vereinigung nahm die 18 Grundschüler an die Hand und ermöglichte ihnen und ihrer Lehrerin Astrid Bisping einen Blick hinter die Kulissen.

Auf dem Abreiteplatz schauten sich die Schüler an, wie die Reiter ihre Pferde auf eine Prüfung vorbereiten. Dann ging es weiter auf die Zuschauertribüne. Birgit Lietmann erklärte den Kindern, worauf es ankommt. Schnell waren die jungen Zuschauer richtige Experten und wussten, wie viele Fehlerpunkte es für einen Abwurf oder eine Verweigerung gab. In der Dressurhalle ein völlig anderes Bild. „Leise sein“, sagte Birgit Lietmann, „Dressureiter und auch die Dressurpferde haben es lieber ruhig.“ Auf dem Vorbereitungsplatz lernten die Jungen und Mädchen Reiterin Romy Sterthaus vom RV Neuenkirchen kennen. Sie erlaubte ihnen, ihr Pferd „Blair“ zu streicheln. „Blair“ erhielt allerdings Konkurrenz, als eine Besucherin mit ihrem Hundewelpen vorbeikam: Kurz darauf lagen die meisten Kinder auf dem Boden und kuschelten mit dem Vierbeiner.

Besonders beeindruckend war die Besichtigung eines Lkw, mit dem Pferde von Turnier zu Turnier reisen. Die Viertklässler fanden in dem luxuriösen Gefährt locker Platz, in dem neben fünf Stellplätzen für Pferde, Raum für das Turniergepäck und noch eine große Wohnung mit Küche, Bad, Schlafkoje und Wohnzimmer war.

In der Ausstellung stärkten sich die Altenberger an den Essenständen. „Das Springen war spannend“, sagte die zehnjährige Lena Sophie. Auch Jakob war davon begeistert. Nathalie, die selbst reitet, träumt nun davon, in ein paar Jahren einmal in der Halle Münsterland an den Start zu gehen: „Das wäre wunderbar.“ „Es war richtig klasse hier“, war Dominik zum Schluss überzeugt. „Es hat sich gelohnt, dass wir das Bewerbungsvideo gedreht haben“, flüsterte er seiner Lehrerin zu.

„Klasse“, das war das übereinstimmende Fazit der Schüler von dieser Klasse!-Aktion. Zum Abschluss gab es noch viele Präsente von den WN und der Reiterlichen Vereinigung. Darunter ein kleines Pferd als Stofftier, das noch lange an den besonderen Besuch bei diesem großen Reitturnier erinnern wird.