Besonderer Musikgenuss

Bereits zum dritten Mal in Folge öffnet die Pfarrkirche St. Johannes Baptist die Pforten, um ein ganz besonderes Schmuckstück in Szene zu setzen: die historische-italienische Orgel. Das in Teilen über 250 Jahre alte Instrument, das seit 1979 im Hügeldorf beheimatet ist, erklingt in der letzten vollen Januarwoche in vier Konzerten und einem besonders gestalteten Gottesdienst.

„Das Auftaktkonzert gestaltet mit Ulrich Eckhardt aus Berlin ein Musiker von ganz besonderem Format“, heißt es in der Ankündigung von Marco Schomacher. Der Kirchenmusiker von St. Johannes Baptist organisiert die Veranstaltungsreihe.

Eckhardt, der 1934 in Rheine geboren wurde, prägte als Musikmanager, Musiker und Jurist in ganz verschiedenen Positionen das kulturelle Leben der Hauptstadt. Als Beauftragter des Berliner Senates gestaltete er unter anderem die Feierlichkeiten zur Wiedervereinigung und zur Jahrtausendwende. Als Manager begleitete Ulrich Eckhardt verschiedene Konzertreihen und als Intendant zeichnete er sich unter anderem für die Berliner Philharmoniker in der Übergangszeit zweier Dirigenten verantwortlich.

Seit der Jahrtausendwende ist Eckhardt auch als Organist in Erscheinung getreten und spielte zahlreiche Tonträger mit Werken gerade italienischer Provenienz, wie sie auch in Altenberge erklingen werden, ein. Das Konzert mit Werken italienischer und deutscher Komponisten der Renaissance und des Barock beginnt am kommenden Sonntag (20. Januar) um 19 Uhr in der dann umgestalteten Pfarrkirche. Der Eintritt ist frei. Es wird um eine Spende zugunsten der Konzertreihe gebeten.

Die folgenden Konzerttermine:

Mittwoch (23. Januar): 19 Uhr mit Christoph Bartusek (Rheinberg); 25. Januar (Freitag); 19 Uhr „Orgel Plus“ in Überraschungsbesetzung; 26. Januar (Samstag): 17.30 Uhr Gottesdienst mit Orgelwerken aus Italien; anschließend Orgelführung.

Das Abschlusskonzert findet am 27. Januar (Sonntag) um 19 Uhr in St. Johannes Baptist statt. Es spielt „Venestra Musica“, ein Ensemble der Musikschule Nordwalde und Kantor Thorsten Schlepphorst.