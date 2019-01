Die guten Vorsätze für das Jahr 2019 können vom 26. Februar bis 3. Mai mit einem Laufanfängerkurs des TuS Altenberge in die Tat umgesetzt werden. Das Motto lautet „Von 0 auf 60 Minuten“. Zehn Wochen lang werden die Kursteilnehmer zwei mal in der Woche vom Trainerteam der Laufabteilung begleitet, um am Ende des Kurses eine Stunde am Stück laufen zu können. Dabei sind Spaß und Freude in der Gemeinschaft jeweils dienstags und freitags ab 18 Uhr garantiert, heißt es in der Ankündigung. Der Erfolg stelle sich auch bei ungeübten Teilnehmern schon sehr schnell ein und motiviere zu weiteren Steigerungen. Im Mittelpunkt stehen die Freude an der Bewegung und die Begegnungen in der Gemeinschaft. Während einer Informationsveranstaltung, die am 22. Februar (Freitag) um 18 Uhr in der Soccerhalle beginnt, werden alle Fragen zum Ablauf, Trainingsplan, Kleidung und Schuhen beantwortet.

Fragen zum Kurs, weitere Informationen und Anmeldung gibt es auch im Internet: