„Wie schütze ich mein Kind vor sexuellem Missbrauch?“ Diese Frage beschäftigt alle Eltern immer wieder.

Die Borndalschule bietet im Rahmen von Vorbeugemaßnahmen alle zwei Jahre für die 3. und 4. Jahrgänge das Projekt „Mein Körper gehört mir“ an. Die Theaterpädagogische Werkstatt Osnabrück, die dieses Projekt vor 25 Jahren für Schulen entwickelt hat, wurde auch in diesem Jahr gebucht. In drei aufeinander fol genden Wochen werden den 3. und 4. Jahrgängen der Borndalschule sowie den 4. Klassen der Johannesschule Szenen vorgespielt, in denen es um sexuelle Übergriffe geht.

Etwa 50 Eltern waren der Einladung zum Elternabend gefolgt. Hier konnten sie sich ein Bild von dem Projekt machen, da ihnen alle Theaterszenen vorgeführt wurden. Die beiden Schauspieler Kathrin Marhofen und Juri Burger spielten die unterschiedlichsten Rollen sehr überzeugend. Und sie bezogen die Eltern aktiv in Gespräche mit ein.

Viele Eltern versammelten sich im Anschluss am Informationstisch, um sich weitere ergänzende Materialien anzuschauen.

Sie erfuhren von der „Nummer gegen Kummer“ und zeigten sich zufrieden, dass jedes Kind diese Kinder-Notrufnummer am Ende des Projektes erhalten werden.