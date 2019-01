„Gern möchten wir an diesem Abend unsere bisherigen Erfahrungen austauschen und eine Arbeitsgruppe ins Leben rufen, die die Wünsche und Anforderungen aus Sicht der Eltern in den Diskussionsprozess einbringt“, heißt es in einem Schreiben an alle interessierten Eltern, das unter anderem von Jörg Pferdmenges, Vorsitzender der Schulpflegschaft der Johannesschule, und Rüdiger Schipper, Vorsitzender der Schulpflegschaft der Borndalschule, unterzeichnet ist.

Zum Hintergrund: Im Sommer 2018 erfolgte der Ratsbeschluss, die beiden Altenberger Grundschulen zusammenzulegen. Die Elternschaften beider Schulen hatten sich vor dieser Entscheidung an der Diskussion beteiligt. „Zusammen mit den Schulleitungen beider Schulen haben wir uns damals ausdrücklich für die Beibehaltung beider Schulen ausgesprochen und unsere massiven Bedenken gegen eine große Schule geäußert“, heißt es in dem Brief.

Nun gehe es um die Frage, wie konkret sich Eltern einbringen können, um eine bestmögliche Ausgestaltung der Grundschullandschaft zu erreichen. „Altenberge hat hervorragende Voraussetzungen für ein vorbildliches Grundschulkonzept“, schreiben die beiden Schulpflegschaften weiter. Nun soll am Montag eine Elterninitiative „Gute Schule(n) in Altenberge“ gegründet werden.

Wer Lust hat, sich in diesen Prozess einzubringen, oder sich grundsätzlich über das Thema informieren möchte, ist am Montag willkommen. Auch künftige Grundschuleltern sind eingeladen. Beginn ist 20 Uhr im Raum der „Bis-Mittag-Betreuung“ der Borndalschule (Rückseite der Gooiker Sporthalle, ehemaliger „Treffpunkt“).