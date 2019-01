Am 1. Februar wechselt er seinen Aufgabenbereich. Malte Metzelder, Sportdirektor des SC Preußen Münster, fragte persönlich, ob er sich vorstellen könnte, die Anlage in Münster zu warten und zu pflegen. Nach kurzer Überlegung hat er zugesagt.

„Ich sehe das als Anerkennung meines bisherigen Wirkens, habe mir die SCP-Plätze auch schon angesehen, freue mich auf die Herausforderung in der Dritten Liga“.

Ein unverhoffter Aufstieg wie er für sich feststellt. Im Übrigen besuchte er als Jugendlicher regelmäßig die Spiele des SCP. Jetzt schließt sich für ihn der Kreis. Und Heithaus ist überzeugt, dass er auch beim Drittligisten die Plätze gut in Schuss hält, sodass die, die darauf spielen, nichts zu mäkeln haben.

Den „Nebenjob“ des Platzwartes, dem er seit 2007 auf der Sportanlage im Hügeldorf nachgeht, ist für ihn ein zweiter Beruf geworden. „Meine bisherige hauptamtliche Tätigkeit als Restaurantfachkraft in Münster – ich gehe Ende Januar in Rente – machte es möglich, dass ich mein Hobby, Grünanlagen und Rasen pflegen, richtig ausleben kann“, erklärt Heithaus rückblickend. Und: „Fußballverrückt zu sein, ist dabei eine der Eigenschaften, die man mitbringen muss. Das motiviert, denn immer ist die Platz- und Rasenpflege kein Honigschlecken. Man ist jeden Tag vier bis fünf Stunden gefragt.“

Angefangen hat alles, als sein ältester Sohn bei den Minikickern anfing und er seinen Filius oft zum Training und Spiel begleitete. Dabei lernte er „Ette“ Scholz kennen, den damaligen Platzwart, dem er gelegentlich zur Hand ging. Als dieser sich zur Ruhe setzen wollte, wurde Heithaus angesprochen, ob er dessen Aufgaben übernehmen wollte. Gut ein halbes Jahr arbeiteten sie noch zusammen, bevor ihm die Pflege und Wartung anvertraut wurde.

Durch Zufall konnte er später ein einwöchiges Schnupperpraktikum beim Bundesligisten Bayer Leverkusen absolvieren, ein erste Adresse in Sachen „Greenkeeping“. Hier agierte der „Papst“ der Platzwarte, Dieter Prahl, der ihm am Ende sogar erlaubte, die Plätze für die Spiele am Wochenende allein vorzubereiten. „Das kam einem Ritterschlag gleich“, strahlt Heithaus noch heute.

Auch in England hat er bei Manchester United dem Platzwart zugeschaut. „Nicht alles ist übertragbar, aber Regeln wie Rasenlänge, Rasenschneiden oder -wässern wird dort zelebriert, so Heithaus. Rund 15 000 Quadratmeter Rasenfläche, sowie vier Kunstrasenplätze inklusive der Soccerhalle hat er beim TuS zu beackern. An etwa 40 Wochenenden im Jahr müssen die Plätze spielfertig zu sein. Im letzten Sommer war vor allem das Wässern eine Herausforderung. Das macht er am liebsten nachts, wenn keiner da ist. Sein Versprechen: „Dem TuS bleibe ich trotzdem treu, und helfe, wenn ich kann.“