Paul Spikker folgt auf Joachim Bahr

Drei Jahre lang dirigierte Joachim Bahr den Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Altenberge und inspirierte ihn zu beachtlichen Leistungen. Jetzt wird er den Taktstock an Paul Spikker weitergeben. Das verkündete die Erste Vorsitzende Verena Böddeling, die einstimmig in ihr Amt wiedergewählt wurde, während der Generalversammlung im Gerätehaus. Die offizielle Stabübergabe steht jedoch noch aus.

Heike Brunsmann verlässt den Vorstand, sie fungierte zuletzt als Schriftführerin. „Es waren insgesamt 23 Jahre, manchmal hat es schon ein wenig Nerven gekostet doch überwiegend hat die Vorstandsarbeit sehr viel Spaß gemacht“, betonte sie bei ihrem Abschied. „Dankeschön“ sagte der Musikzug mit einem großen Blumenstrauß. Als Nachfolger wählte die Versammlung einstimmig Jonas Plettendorf. Als neues Mitglied wurde Ina Greiwe willkommen geheißen.

Nach einem aktiven Jhar 2018 ist der Musikzug auch im neuen Jahr wieder auf zahlreichen Events vertreten. Er begleitet die Schützenfeste der St.-Johannes-Schützenbruderschaft, des Schützenvereins Entrup sowie der Grinkenschmidter Schützen. Ein Konzert ist zurzeit noch in Planung, beim Oktoberfest der Altenberger Feuerwehr am letzten Samstag im Oktober sorgt der Musikzug wieder für zünftige Klänge. „Am letzten Heiligabend sammelten wir für den guten Zweck“, berichtete die Vorsitzende. Die 600 Euro kommen dem Hospizkreis Altenberge zugute. Auch am Heiligen Abend 2019 wird wieder gesammelt, der Spendenzweck steht zurzeit noch nicht fest. Guido Roters, Leiter der Feuerwehr, und sein Stellvertreter Frank Klose, wohnten der Versammlung bei.

Zurzeit spielen beim Musikzug der Feuerwehr 25 Aktive im Alter von 18 bis 87 Jahren. „Neue Mitglieder sind nach wie vor willkommen“, hebt Böddeling hervor. Keiner muss Feuerwehrmitglied sein, um als Musiker dabei zu sein. Wer Lust hat, kann bei den Proben, die dienstags um 20 Uhr im Feuerwehrgerätehaus stattfinden, vorbeischauen (E-Mail-Kontakt: musik@feuerwehr-altenberge.de.