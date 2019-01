Große Meister an der Orgel

Sie ist ein ganz besonderes Schmuckstück der Pfarrkirche St. Johannes Baptist: die historisch-italienische Orgel. Ihr Standort wurde Sonntagabend zum Auftakt der dritten Orgelwoche an den Rand des Mittelfeldes im Kirchenschiff verlagert. Die Sitzbänke wurden so arrangiert, dass dem Publikum bester Hörgenuss garantiert war. Einen besonderen Willkommensgruß richtete Marco Schomacher, Kirchenmusiker der Gemeinde, an Professor Dr. Ulrich Eckhardt aus Berlin. Seine beeindruckende Vita reicht vom Amt des Kapellmeisters an den Städtischen Bühnen Münster bis hin zum Leiter der Berliner Festspiele. Als Beauftragter des Berliner Senates gestaltete er unter anderem die Feierlichkeiten zur Wiedervereinigung und zur Jahrtausendwende.

Eckhardt ist nicht zuletzt ein exzellenter Organist und die katholische Kirchengemeinde ist mit Recht stolz, ihn nach Altenberge geholt zu haben. Der Berliner entlockte der Orgel, die in Teilen mehr als 250 Jahre alt ist, Klänge von der Renaissance-Epoche bis hin zum ausgehenden Barockzeitalter. So spielte der Musiker, Musikmanager und Jurist Werke der Komponisten Andrea Gabrieli (1533 – 1585), Claudio Merulo (1533 – 1604), Michelangelo Rossi (1601 – 1656), Domenico Scarlatti (1685 -1757) und Johann Sebastian Bach (1685 -1750).

Mit nur einem Manual und kleinen Tasten war es auch für den erfahrenen Organisten eine Herausforderung, das alte Instrument zu spielen, das als eines der wenigen seiner Art noch in Gebrauch ist. Der hochkarätige Musiker meisterte das Konzert mit Bravour. Der Ton der Orgelpfeifen beeindruckt bis heute in all seinen Klangfarben.

Wurde das Instrument Orgel von Mönchen zunächst als Symbol der Ewigkeit betrachtet, so wurde es in der Renaissance quasi zur Maschine, erläuterte Eckhardt. Freies Spiel und Spontaneität waren in dieser Zeit gefragt. Er sprach von einer „im Augenblick entstehenden Musik“. Den Abschluss bildete die Interpretation eines weniger bekannten Werkes aus der Feder Bachs, der „Aria Variata alla maniera italiana a-Moll BWV 989“. Hier erlebten die Zuhörer sozusagen den „italienischen Bach“, der seine Komposition in zehn Variationen unterteilte. In der Literatur wird die Aria Variata auch als kleine, aber gehaltvolle Alternative zu den großformatigen „Goldberg-Variationen“ bezeichnet. Letztere gelten als Höhepunkt barocker Variationskunst.

Das nächste Orgelkonzert steht am kommenden Mittwoch (23. Januar) um 19 Uhr mit Christoph Bartusek aus Rheinberg auf dem Programm. Am Freitag (25. Januar) folgt um 19 Uhr die Veranstaltung „Orgel Plus“ mit Überraschungsbesetzung. Am Samstag (26. Januar) lädt die Gemeinde um 17.30 Uhr zu einem Gottesdienst mit Orgelwerken aus Italien ein. Das Abschlusskonzert am Sonntag (27. Januar) um 19 Uhr bestreiten „Venestra Musica“, ein Ensemble der Musikschule Nordwalde, und Kantor Thorsten Schlepphorst.