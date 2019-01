Altenberge -

Am seinem gestrigen 90. Ehrentag hatte Walter Multhoff sein Haus voller Gratulanten, an der Spitze Bürgermeister Jochen Paus sowie viele Freunde aus der Feuerwehr, dem Kegelclub, dem Kartenspielclub und dem Reiterverein, deren Vorsitzender er lange war. Doch der Jubilar plant am 2. Februar (Samstag) eine Familienfeier.