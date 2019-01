Die Musikschule präsentiert am 6. April (Samstag) mit ihrer Formation „Die Unterkrainer“ ein großes Blasmusikfest in der Gooiker Halle. Sechs weitere Bands aus dem Münsterland sind mit dabei und natürlich darf auch die Formation die „Böhmischen 13“ nicht fehlen.

In Altenberge erfreut sich Blasmusik großer Beliebtheit, heißt es in der Ankündigung. Schon seit Jahren sind viele Menschen in diversen Kapellen und Bands unterwegs. Vor einigen Jahren gründeten sich als jüngste Formation „Die Unterkrainer“ aus ambitionierten Mitgliedern der Musikschule Altenberge und des Musikvereins Wüllen.

„Der Blasmusikvirus hat uns infiziert und nach vielen schönen und erfolgreichen Auftritten auf fremden Bühnen wollen wir nun Altenberger damit anstecken und ein eigenes Festival auf unsere Heimatbühne stellen“ erklärt Christoph Harpers, Leiter der Musikschule, die das Festival „Brassfemie“ organisiert.

Dazu wird es in der Gooiker Halle auf zwei Bühnen Blasmusik nonstop geben, denn die sechs weiteren regionalen Bands werden abwechselnd und vor allem abwechslungsreich auftreten.

„Wir machen mit den „Unterkrainern“ eher moderne Blasmusik aus Pop und Rock, aber es wird auch viel böhmische und oberkrainische Töne geben“, erklärt Harpers. Da dürfen natürlich auch die Böhmischen 13 als Lokalpatrioten nicht fehlen, und haben direkt ihre Teilnahme zugesagt. Weitere Bands aus dem Münsterland sind „Die Schmankerls“, die „Grenzländer Musika nten“, „Drumpets“, „HolzStockBlech“ und „Blechstrudel“.

Mehr als 100 Musiker werden insgesamt an diesem Abend auf den Bühnen stehen. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr und wird in einer anschließenden Blasmusikparty enden. „Stimmung und gute Laune stehen im Vordergrund. Natürlich wird auch für das leibliche Wohl gesorgt sein, heißt es in der Ankündigung. Es gibt keine sterile Konzertatmosphäre, sondern wir wünschen uns ein zünftiges und agiles Festival“, erläutert der Leiter der Musikschule.