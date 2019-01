Seit vielen Jahren dümpelt die Gemeindepartnerschaft zwischen den Kommunen Altenberge und Gooik in Belgien vor sich hin. Letztmalig machte sich eine Delegation der Pfadfinder im Jahre 2014 auf den Weg nach Belgien, um eine längere Freizeit dort zu verbringen. Seitdem ruhten auf allen Ebenen die Kontakte.

Doch nun ist wieder Bewegung in die Partnerschaft gekommen – und zwar durch den TuS Altenberge. Die U-7-Trainer Lars Eilert und Uwe Zurborn sowie Rüdiger Schipper nahmen jüngst am Neujahrsempfang in Gooik teil und zurrten erste Kontakte.

Eine U-7-Fußball-Mannschaft soll am Osterturnier in Gooik teilnehmen. „Das ist eine hervorragende Idee“, lobt TuS-Vorsitzender Dr. Thomas Keßler das Engagement der Fußballer. „Es ist schön, in der heutigen Zeit, den Austausch wieder mit Leben zu füllen. Gerade der Sport“, sagt Keßler, „bietet gute Möglichkeiten, den Kontakt zwischen den beiden Gemeinden wieder aufleben zu las sen. Gedacht ist, dass die Altenberger Kinder und Eltern bei Gastfamilien in Gooik auch übernachten. Der Gegenbesuch soll zum Pfingstturnier in Altenberge erfolgen“, kündigt der TuS-Vorsitzende an.

Sebastian Nebel, in der Gemeinde zuständig für den Austausch mit Gooik, freute sich über die ersten Anzeichen der Wieder-Annäherung. Dass nun Kinder und Eltern mit ins Boot geholt werden, sei genau der richtige Ansatz, sagt Nebel. Und weiter: „Es sind junge Menschen, die das Projekt beleben.“ Gleichwohl möchte er die Erwartungen nicht zu hoch schrauben.

Dass es für viele Vereine oder Gruppen schwierig sei, Kontakt mit Gooike zu knüpfen, kann Sebastian Nebel aber nachvollziehen. „Sie haben alle schon ein sehr straffes Programm. Dann noch so nebenbei Kontakt mit der belgischen Partnergemeinde zu knüpfen, sei eine große Herausforderung“. Umso größer sei der Respekt, dass nun die U-7-Fußballer die Initiative ergriffen hätten. „Wir stehen für alles offen“, bekräftigt Sebastian Nebel. Die Initiative sollte allerdings von den Vereinen ausgehen.