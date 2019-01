Altenberge -

Die Tanzgarden der KG. St. Johannes warten zusammen mit Prinz Stephan I. auf ihren Einmarsch bei der Prunk- und Galasitzung in der Gooiker Mehrzweckhalle am 9. Februar (Samstag). Der Präsident der KG St. Johannes, Andreas Leuker, präsentiert ein Programm der Spitzenklasse, heißt es in der Ankündigung.