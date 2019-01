Ab sofort liegt an zahlreichen Stellen in Altenberge und in den Umlandgemeinden das neue Programm der Kulturwerkstatt sowie der Jugendkreativwerkstatt in der Kulturwerkstatt Altenberge aus.

Neben Kursen, Workshops, Projekten und Atelierangeboten in den Bereichen Filzen, Bildhauerei, Mosaik, Cajon spielen, Schmuck gestalten, Aktzeichnen, Vergolden, Korbflechten, Schreibwerkstatt, Move Your Body und Malerei für Erwachsene, Kinder und Jugendliche gibt es Angebote, die Kreativität, Kommunikation und Kulinarisches verbinden: Eat & Art, „Lukulturelles Frühstück“.

Projekte wie „Blaue Elefanten: Global Player“, „Give & Take“, „Naturwerkstatt“, Hexenbesen, „Kulturrucksack“ oder „Neuyes Bauhaus“ werden für Kinder und Jugendliche kostenfrei oder zu geringen Teilnahmegebühren in der Jugendkreativwerkstatt in der Kulturwerkstatt angeboten.

Die Abendveranstaltungen sind vielfältig: Sarah Giese und Christoph Tiemann präsentieren am 15. Februar (Freitag) ihre Liebeslesung „nur ein Wort“, das Musikkabarett Brieden & Waschk präsentiert „Solo zu Zweit“. Markus von Hagen und Philipp Ritter feiern Premiere mit dem „Georg-Kreisler-Liederabend“ und das Improtheater 005 fordert die Zuschauer zum Regie führen auf. Zudem wird das Jahresthema Bauhaus mit dem Projekt „Neuyes Bauhaus“ mit kreisweiten Kooperationen gestartet.

Am 17. Februar (Sonntag) wird das neue Programm beim „Lukulturellen Frühstück“ in der Zeit von 11 bis 14 Uhr präsentiert.

Nähere Informationen zu allen Angeboten gibt es auch auf der Homepage der Kulturwerkstatt.