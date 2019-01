Premiere in Stenings Scheune: Dort wird am morgigen Mittwoch (30. Januar) der alte Gruselfilm Nosferatu aus dem Jahr 1921 gezeigt, „der Ur-Dracula sozusagen von Friedrich Murnau“, heißt es in der Ankündigung des Altenberger Heimatvereins. Das Besondere am Mittwoch: Das münsterische Musikerduo „this honourable fish“ (Anja Kreysing und Helmut Buntjer) spielt zu diesem Stummfilm moderne und packende Live-Musik. Willkommen sind alle Altersgruppen, so der Heimatverein weiter. Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr. Zunächst werden Werner Witte, Paul Hagelschur sowie Franz-Josef und Friedhelm Greiwe das Wort ergreifen – unter anderem Spökengeschichten rund um Altenberge erzählen. Während der Vorstellung werden Getränke und Snacks angeboten. Der Eintritt ist kostenlos. Unterstützt wird die Veranstaltung vom NRW-Ministerium für Kultur und Wissenschaft.