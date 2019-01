Weniger Einbrüche – mehr Gewalt zu Hause

Man kann Polizisten vielleicht in zwei Gruppen einteilen. Die einen gucken den Tatort, die anderen nicht. „Ich finde den lustig“, sagt Martina Hinnah (56), die neue Chefin der Kripo für Greven und Emsdetten. Von dort aus werden auch die Kommunen Altenberge und Nordwalde betreut.

„Ich gucke den schon aus Prinzip nicht“, sagt Thomas Austrup (52), ihr Stellvertreter, in seinem Büro am Grünen Weg mit Ausblick auf den Hof der Polizeiwache mit den ganzen Einsatzwagen. Viel zu irreal. Vor allem: Wann sieht man schon mal einen Tatort-Kommissar beim Schreiben?

Kein Gehetze, kein Chaos, keine Kollegen, die sich anpesten. Auf dem Flur der Kripo in Greven mit den knallblau gestrichenen Türrahmen, geht es beschaulich zu.

„Trotzdem nimmt einen ziemlich mit, was wir hier erleben“, sagt Martina Hinnah, die in Laggenbeck lebt und schon als Kind zur Kripo wollte. Sie kam quasi als Seiteneinsteigerin dazu, nach dem Abitur als Verwaltungssachbearbeiterin. Danach ging sie zum Erkennungsdienst. Mit ihrem Kollegen Thomas Austrup verbindet sie die Ausbildung an der Bielefelder Fachhochschule, die er nach einem klassischen Einstieg über die Schutzpolizei absolvierte.

Jeder Tatort beginnt mit einem Mord. Schon da wäre die Kripo in Greven raus. Das Mordkommissariat sitzt in Münster, die örtlichen Beamten springen allerdings bei den Ermittlungen mit ein. Vor allem, wenn wie bei Beziehungsdelikten, die Täter schon feststehen.

„Was zugenommen hat“, sagt Martina Hinnah, „sind Fälle von häuslicher Gewalt.“ Früher wurde Gewalt gegen Ehepartner oft nicht angezeigt, noch heute schwebe der Schleier der Scham darüber. „Aber das Anzeigeverhalten hat sich geändert“, sagt die Kripochefin. Das hat etwas mit einer geänderten Gesetzeslage zu tun. Auch damit, dass nicht selten die Anzeige von Nachbarn kommt.

Alles, was dann kommt, ist in Tatorten nicht vorzeigbar. Die Streifenbeamten suchen Täter und Opfer zu Hause auf. Es finden Vernehmungen statt, Berichte fürs Jugendamt werden geschrieben. Ein Strafverfahren muss begründet werden. „Und der Opferschutz ist ganz wichtig“, sagt Hinnah. Darum werden in vielen Fällen gewalttätige Partner aus der Wohnung verwiesen.

„Das geht durch alle gesellschaftlichen Schichten“, sagt Thomas Austrup, „da fällt keine Gruppe raus.“ Gleichzeitig räumt er mit einer verbreiteten Vermutung auf: Dass Gewalt in Migrantenfamilien häufiger sei. „Da gibt es keine Auffälligkeiten.“ Auch nicht im Umfeld der Flüchtlingsunterkünfte, die in den vergangenen Jahren entstanden sind.

Wenn man die Kripoleute so reden hört, klingt vieles eigentlich beruhigend. „Wohnungseinbrüche“, sagt Thomas Austrup, „sind in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen.“ Dafür sorge eine verbesserte Sicherheitstechnik, Türen, die mit mehreren Riegeln abgesperrt sind, Überwachungskameras – das macht es reisenden Einbrechern deutlich schwerer, im Schnelldurchgang Häuser leerzuräumen. Die Kripo leistet ihren Teil dazu. In Rheine gibt es drei technische Berater, die vor Ort Rat geben.

Und selbst im Bereich des Fahrraddiebstahls spricht die Kripo von Rückgängen. Kein Wunder. Teure E-Bikes, zum Beispiel, sind heute deutlich besser gesichert als alte Leezen. 20 Prozent Rückgang bei den Diebstählen – das ist eine Erfolgsgeschichte.

Also, eigentlich ein ruhiges Leben auf dem Lande? Nicht wirklich, sagt Martina Hinnah: „Jeder Tag ist anders.“ Und immer gibt es neue Herausforderungen. Etwa die wachsenden Zahlen bei der Internet-Kriminalität, die betrügerischen Telefonanrufer, die alten Menschen Enkel in Not vorgaukeln. „Das gab es alles vor 15 Jahren gar nicht“, sagt Hinnah. Und da kann es auch passieren, dass sie in Gesprächen mit potenziellen Opfern fünf Mal Warnungen ausspricht – und dann fallen sie doch auf ein Fake-Gewinnversprechen rein, das viel Geld kostet. Hinnah: „Geld verwirrt dass Hirn.“

Und wenn so ein Kripo-Beamter auf dem Land vielleicht meint, er habe alles schon erlebt, dann passieren ganz ungewöhnliche Dinge. „Wie neulich“, erinnert sich Thomas Austrup, „als der alte Feuerwehrwagen in Schmedehausen gestohlen wurde.“

Ein Rätsel, das derzeit noch auf die Aufklärung wartet.