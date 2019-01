Kreative Arbeiten zu sehen

Seit einigen Tagen ist die Wanderausstellung des Kreises Steinfurt über den Kulturrucksack des vergangenen Jahres in der Altenberger Volksbankfiliale und in der Kulturwerkstatt Altenberge zu Gast. Die Plakatausstellung zeigt aus jeder Kommune des Kreises ein ausgewähltes Highlight-Projekt des Kulturrucksacks 2018. So können sich Interessierte einen Überblick verschaffen, wie vielfältig die kreativen Möglichkeiten des landesweiten Förderpro-gramms für die Zielgruppe der zehn- bis 14-jährigen Jugendlichen in Altenberge und im gesamten Kreis ge-nutzt werden.

In 2018 haben wieder die verlässlichen Partner der Gemeinde Altenberge – Ulla Wilken, Leiterin des Jugendheims, Susanne Opp Scholzen aus der Kulturwerkstatt und Ingrid Weide für die Musikschule – das Jahresprogramm gemeinsam entwickelt. Neben einigen Kursen (Shuffledance, Nähen, Graffiti) fanden zahl-reiche kreative Einzelangebote wie Schmuckdesign, Papierkleider, Kugelparcours, Gipsguss und Upcycling statt. Highlight des Jahres – und daher auch in der Ausstellung zu sehen – war der gemeinsam durchgeführte „Backpacker‘s Day“ in der Kulturwerkstatt, an dem die Jugendlichen viele verschiedene Sachen nach Lust und Laune ausprobieren konnten.

Für die jährliche Abschlussausstellung des Kulturrucksacks in Altenberge stellt sich die Volksbank Altenberge bereits das vierte Mal zur Verfügung, denn die Volksbanken des Kreises unterstützen den Kulturrucksack im Kreis Steinfurt mit eigenen Mitteln schon seit 2014. Bis Anfang Februar wird die Ausstellung in der Altenberger Filiale zu sehen sein, in der Kulturwerk-statt wird sie voraussichtlich bis Ende Februar hängen.

Im März wandert die Ausstellung dann ins Rathaus. In der Zwischenzeit planen die Organisatoren bereits den Altenberger Kulturrucksack für dieses Jahr. Dabei steht ein Termin bereits fest: Gestartet wird mit einem Backpacker’s Day am 13. April (Samstag) – diesmal im Jugendheim. Wieder werden alle drei Institutionen ihre langjährige Kompetenz bündeln, um dann einen vielseitigen Nachmittag für alle Zehn- bis 14-Jährigen anzubieten, kündigen die Organisatoren an.