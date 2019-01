Die Stadtbäckerei Münster stellt bis Ende Juni ihren eigenen Produktionsbetrieb ein. Mit der Herstellung der Backwaren beauftragt das Unternehmen die Bäckerei Essmann’s Backstube in Altenberge. „Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Stadtbäckerei wirtschaftlich zu stabilisieren, den unternehmerischen Fokus auf den Verkauf der Backwaren und die Filialen legen zu können und so die Zukunft der Traditionsbäckerei langfristig zu sichern“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtbäckerei.

Kündigung von 27 Produktionsmitarbeitern

Die Stadtbäckerei Münster beschreitet neue Wege und wird im Verlauf der nächsten fünf Monate den eigenen Produktionsbetrieb schrittweise einstellen. Damit verbunden ist die Kündigung von rund 27 Produktionsmitarbeitern, die am Dienstagnachmittag ihre fristgerechte Kündigung im Rahmen einer Betriebsversammlung erhielten.

„Mit Blick auf unsere langjährigen Produktionsmitarbeiter fällt uns dieser Schritt sehr schwer“, sagte Cornelia Böckmann, Geschäftsführerin der Stadtbäckerei. „Gleichzeitig sichern wir mit dieser Maßnahme die Zukunft der Stadtbäckerei und damit auch die Arbeitsplätze von etwa 150 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen im Verkauf.“

Qualität und Handwerk

Der eigene Produktionsstandort am Schleebrüggenkamp in Münster ist in die Jahre gekommen. Um hier auch langfristig erfolgreich produzieren zu können, wären nach Aussage der Geschäftsführerin Investitionen in Millionenhöhe notwendig. Gleichzeitig gibt es in der Region diverse Bäckereibetriebe, die noch freie Kapazitäten haben. „Mit Essmann’s Backstube haben wir einen Partner gefunden, der viel Wert auf Qualität und Handwerk legt, was uns im Sinne unserer Kunden ganz besonders wichtig ist“, so Böckmann weiter. Essmann’s Backstube produziert seit 1845 Backwaren und ist mit 62 eigenen Filialen im Münsterland vertreten.