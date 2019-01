Neuer Vorstand nimmt Arbeit auf

„Das ist uns ein ganz großes Anliegen“, erklärte Stefan Wolters direkt nach den Wahlen während der Jahreshauptversammlung des VdK-Ortsverbandes Nordwalde und überraschte in seiner ersten Amtshandlung Margret Rutemöller-Jürgens mit der Wahl zum Ehrenvorstandsmitglied. „Auf deinen Rat und deine Erfahrung wollen wir auch künftig nicht verzichten.“ „Das ist natürlich sehr geschickt von euch.Denn eigentlich wollte ich mich nach so vielen Jahren VdK-Vorstandsarbeit zurückziehen“, schmunzelte Rutemöller-Jürgens, freute sich aber trotzdem über die Blumen. Seit 2002 gehört die agile Seniorin dem VdK Nordwalde an. Zunächst engagierte sie sich ab 2004 ehrenamtlich als stellvertretende Kassiererin. Ab 2012 führte sie die Kasse selbst. Auch als es darum ging, aus dem zwischenzeitlichen Ortsverband Nordwalde-Altenberge wieder zwei eigenständige Ortsverbände zu machen, war sie stark involviert. „Besonders gerne denke ich an die vielen Veranstaltungen, die ich mit unserem früheren Vorsitzenden und jetzigen Ehrenvorsitzenden Helmut Harlemann organisiert habe.“