Sich den Veränderungen stellen

„Die Schere geht deutlich auseinander“, sagt Frank Woltering , Mitarbeiter des Stabsstelle Sozialplanung des Kreises Steinfurt. In der jüngsten Sitzung des Schul-, Sozial-, Sport- und Kulturausschusses stellte er die aktuelle kommunale Pflegeplanung vor. Mit „Schere“ beschreibt der Fachmann folgende Lage: Bis zum Jahr 2042 nimmt in Altenberge die Zahl der Bewohner im Alter von 40 bis 60 Jahren deutlich ab. Gleichzeitig steigt die Zahl der Menschen, die älter als 60 Jahre sind, stark an – und zwar um etwa 1000. Woltering: „Das ist die klassische Schere und typisch. Es handelt sich um einen bundesweiten Trend.“ Die Entwicklung hänge stark mit den sogenannte Babyboomer-Jahre zusammen.

Ein Blick in das vorgestellte Zahlenwerk zeigt spannende Details: So wird im Jahr 2030 in Altenberge das Durchschnittsalter etwa 45,9 Jahre betragen (aktuell beträgt es 42,4 Jahre). Der Anteil der Unter-20-Jährigen soll 17,7 Prozent betragen, der Anteil der ab 65-Jährigen 25,8 Prozent.

Die Zahlen bedeuten auch: Auf der einen Seite nimmt die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Menschen ab, gleichzeitig steigt die Anzahl der Frauen und Männer, die Pflege benötigen.

Vor dieser Ausgangslage sei es erforderlich, sich den Herausforderungen zu stellen, so Frank Woltering. Der Kreis Steinfurt, so der gesetzliche Aufrag, könne nur Empfehlungen abgeben. Die Kommunen sollten ein seniorenpolitisches Handlungskonzept in Angriff nehmen. Dabei stehe die Frage „Was brauchen Menschen im Alter?“ im Mittelpunkt. Die Infrastruktur, der öffentliche Personennahverkehr, die ärztliche Versorgung, Pflegeeinrichtungen, Wohnen, Freizeit, Bildung und und und. Die Themenliste ist lang. „Es gibt eine Menge Handlungsfelder“, sagt Woltering.

Seit 2003 bestehen keine gesetzlichen Steuerungsmöglichkeiten mehr auf dem Feld der Altenpflege. Frank Woltering weiter: „Der Markt regelt allerdings nicht alles.“ Derzeit fehlten unter anderem Plätze in der Kurzzeitpflege.

Mittlerweile sei Pflege zu einem Top-Thema in der Politik geworden, hat Woltering festgestellt. Und gerade vor Ort seien alle Bevölkerungsgruppen gefragt, um eine „attraktive Seniorenpolitik zu gestalten“, sagt der Mitarbeiter des Kreises Steinfurt. Es müsse unter anderem überlegt werden, wie die vorhandenen Kapazitäten ausgebaut werden, damit hilfsbedürftige Menschen künftig adäquat versorgt werden können – egal ob Zuhause oder in einer Pflegeeinrichtung.