Genüssliches Gruseln in Stenings Scheune

Gar fürchterlich ist er anzuschauen, der Vampirgraf Orlok in dem Stummfilm „Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens“. Als der 1922 gedrehte Streifen damals gezeigt wurde war das Publikum zutiefst verstört. War der Hauptdarsteller Max Schreck – Nomen est Omen – vielleicht tatsächlich ein Vampir?

Am Mittwochabend durften sich Alt und Jung im Heimathaus ganz herrlich gruseln. Der Heimatverein lud ein und viele kamen. Stenings Scheune komplett gefüllt. Der historische Vampirfilm war das Sahnehäubchen der Veranstaltung „Filmkonzert und Spökenkiekereien“. Bevor das spitzzahnige Phantom über die Leinwand huschte gab’s erst einmal alte und mysteriöse Geschichten aus Altenberge sowie dem Münsterland zu hören. Werner Witte , Paul Hagelschur, Friedhelm Greiwe und Franz-Joseph Greiwe hatten im Archiv gestöbert und wüste Anekdoten über den Riesen „Grienkenschmied“ zutage gefördert.

Der Gigant wohnte dereinst auf dem Rösteberg. „Hat Grienkenschmied wohl wirklich gelebt“, fragte Witte. „Ich denke ja“, fügte er augenzwinkernd hinzu. So erfuhren die Zuhörer endlich einmal, wie Altenberge zu seinen Hügeln kam.

Der Riese pflegte in Holzschuhen über Wege und Felder zu laufen. Dadurch, dass er den Dreck von seinen gigantischen Holsken klopfte, entstanden die landschaftlichen Erhebungen des Hügeldorfes. Wer hätte das gedacht? Bei einem großen Erdbeben versank der Grobschmied samt Hütte in einer Erdspalte. Manch einen stimmte das traurig, denn der Riese konnte nicht nur böse Streiche spielen, er half auch oft wenn Not an einem besonders starken Mann war. Außerdem hatte er schließlich auch den Teufel aus der Gegend verjagt.

Besondere Gäste des Abends waren das Duo „this honourable fish“ aus Münster. Anja Kreysing am Akkordeon sowie Helmut Buntjer an der Posaune und dem englischen Baritonhorn untermalten den Nosferatu-Stummfilmfilm mit speziellem Sound. Das übliche Klaviergeklimper“, jedem von den „Vätern der Klamotte“ bekannt ist nicht ihr Ding. Stattdessen jammerte die Posaune ganz erstaunlich, das Akkordeon trieb Gänsehäute über den Rücken. Elektronische Effekte taten ein Übriges.

„Wir bringen die großartigen, düsteren Stummfilme aus den 1920er Jahren mit fantastischen Geschichten aus dem Münsterland zusammen“, beschrieb Kreysing. Dabei kooperieren die beiden mit Heimatvereinen, die ja oftmals altes Sagenmaterial sammeln. „Sicherlich könnten die Gruselstorys aus der Region Plots für jede Menge neuer Filme geben“, ist sich die Künstlerin sicher.

Dann ging’s los. Neben optischen Leckerbissen bot Nosferatu somit auch eine große Zahl von akustischen Höhepunkten. Beeindruckend waren die Darsteller des fast 100 Jahre alten Machwerks, das der Regisseur Friedrich Wilhelm Murnau einst auf die Leinwand brachte. Es ist seine Adaptation von Bram Stokers legendärem Roman „Dracula“. Vampirgraf Orlok aus den Karpaten entbrennt in Liebe zu Ellen. Seine amourösen Ambitionen bringen schließlich das Grauen über ihre Heimatstadt Wisborg. Einfach schaurig schön.