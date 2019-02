Klein Mauritz ganz groß

Frühlingserwachen bei den Altenberger Narren! Richtig, jetzt schon und zwar mitten im Winter. Denn zwei taffe Mädels – Tanja Emmelmann und Annika Engelke – haben das am Samstagabend bewiesen und dafür gesorgt, dass sich die KG Klein-Mauritz ab sofort „Groß-Mauritz“ nennen dürfte. Die beiden Hübschen, die nach einer offensichtlichen Metamorphose in der KG die bis dato aktiven (männlichen) Raupen wie bunte Falter ablösten, sorgten mit viel Witz und noch mehr Charme für einen tollen karnevalistischen Abend im Hause Stüer. Unterstützung fanden sie bei dem bestens aufgelegten DJ Ingo, zahlreichen kleinen und großen närrischen Akteuren sowie durch Prinz Stephan – einem wahren Brummkreisel in der KG St. Johannes.

Frauen-Duo überzeugt 1/29 Zahlreiche Akteure trugen zum Gelingen des Karnevalsfestes der KG Klein-Mauritz bei. Dazu gehörten auch die Moderatorinnen Tanja Emmelmann und Annika Engelke. Foto: Dieter Klein

Die Stimmung stieg rasant. Sangen zu Beginn des Abends noch alle „Su lang mer noch am Lääve sin....“, („So lange wir noch am Leben sind...“), schunkelte man wenig später bei „An der Nordesseküste, am plattdeutschen Strand...“ und endete bei dem Loblied des rheinischen Karnevals „Echte Fründe stonn zesamme..!“

Das passte wie die Faust aufs Auge. Denn schon mit dem Einzug der Bienchen aus dem Club der Grinkenschmidter „Choreokids“ hielt es die Gäste nicht mehr auf den Stühlen. Trainiert und vorgeführt von Julia Deitmer, Kirstin Müllenbeck und Jasmin Deitmer hüpften sich die kleinen gelbbraun Geringelten in die Herzen aller. Ja, selbst die aufregende Damenflora der KG St. Johannes, ebenfalls in prächtige Insektenroben gewandet, hüpften gleich hinterher.

Später stiegen auch die Schönen der Wilmsberger Garde in diese großartige Frauenpower mit rassigen Tänzen mit ein. Das mussten selbst die „Entruper Buben“ neidlos zugeben.

Auch an eigenen Kräften mangelte es nicht. Markus Engelke und Frank Drießen lieferten einen herrlichen Sketch trinkfester Fans von Schalke und Dortmund. Und die über die Kreisgrenzen hinweg berühmt-berüchtigte Klein-Mauritzer Gesangsgruppe mit Hubert Terwey, Johannes Böggeling, Tanja Emmelmann, Isabell und Mirko Bauer nebst Andi Krüger befasste sich satirisch kess mit großen Legenden. Nur Hubert Terwey verzichtete auf eine Doublerolle als Promi. Er, selbst längst Legende, spielte sich selbst. Chapeau! Dann passte es auch, dass alle gemeinsam sangen: „Heut ist so ein schöner Tag“. Was zweifellos stimmte.