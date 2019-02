„Es ist keine Entscheidung, die man sich leicht macht, sagt Anna Stuhlmeier, Pressesprecherin der Schmitz Cargobull AG , auf Anfrage unserer Zeitung. Denn: Das Unternehmen hat beschlossen, die Produktion der sogenannten V.KO Van Bodies in Berlin einzustellen. Betroffen sind davon 47 Stammkräfte, wie Stuhlmeier auf Anfrage erklärte. Hinzukommen Leiharbeiter, die von der Schließung ebenfalls betroffen sind. Des Weiteren ist geplant, den Standort in Berlin-Reineckendorf komplett stillzulegen.

Doch was verbirgt sich hinter dem etwas sperrigen Namen V.KO Van Bodies? Dabei handelt sich um Transporter-Aufbauten für die Kompaktklasse 3,5 bis 6 Tonnen. Diese Fahrzeuge werden in der Regel für den innerstädtischen Verteilerverkehr eingesetzt.

Damit endet nach nur zwei Jahren die Produktion von Aufbauten in dieser „Gewichtsklasse“. „Die Qualität der Van-Kofferbausätze hat überzeugt, allerdings ist im wettbewerbsintensiven Umfeld der Transporter-Aufbauten die Produktion in der gegenwärtigen Aufstellung auf Dauer betriebswirtschaftlich nicht effizient darstellbar“, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Seit den 60er Jahren ist Schmitz Cargobull mit einem Standort in Berlin vertreten. Dort wurden zunächst Paneelen für Auflieger geschäumt, sagt Anna Stuhlmeier.

Was mit den 47 Mitarbeitern geschieht, steht noch nicht fest. Stuhlmeier: „Wir suchen nach Möglichkeiten einer Weiterbeschäftigung.“ Zudem führe Schmitz Cargobull Gespräche im Rahmen eines Sozialplans.

Zu welchem Zeitpunkt der Standort in Berlin konkret geschlossen wird, sei noch nicht entschieden, sagt Anna Stuhlmeier weiter. „Bis zur Schließung werden die bereits eingegangen und bestätigten Aufträge erfüllt und die V.KO-Bausätze entsprechend den Vereinbarungen in der nächsten Wochen an die Kunden ausgeliefert“, kündigt Stuhlmeier an.

Neue Aufträge werden allerdings nicht mehr angenommen.